velvet написав:Не будет деления на 28. Система покажет среднедневной остаток за 1 февраля. По состоянию на 3 февраля покажет сумму среднедневных остатков за 1 и 2 февраля деленное на 2. Вот окончательная сумма среднедневных остатков за февраль будет считаться делением на 28.
Вот так точно не должно быть. Потому, что замечено, что от суммы пополнения в среднее за каждый день добавляется 1/30 (или может 1/28, если февраль).
Flamingo написав:Для нее второго февраля будет актуален только тот факт, что остаток по всем вашим счетам необходимо разделить на 28 и показать вам получившийся результат
Не будет деления на 28. Система покажет среднедневной остаток за 1 февраля. По состоянию на 3 февраля покажет сумму среднедневных остатков за 1 и 2 февраля деленное на 2. Вот окончательная сумма среднедневных остатков за февраль будет считаться делением на 28.
Спорить не буду потому как не слежу за тем как работает данный раздел и мною написанное основывалось на наблюдениях изложенных stas_rst. Если все так как вы пишете - то значит разработчики приложения просто подошли формально к созданию данного пункта сделав его аналогично счётчику операций где каждая операция равна 1 шт. сделанных операций. Получается, что то что показывает нынешний счётчик среднедневных остатков практической пользы не имеет, поскольку правильный результат показывает только 1 раз в месяц, когда что либо изменить уже поздно и можно только узнать ты выполнил условие безоплатности или нет. В общем функционал вроде и есть, но толку от него ноль
sergia написав:Деньги на доходном сейфе не входят в общую сумму 50т которые, как один из вариантов нужны для бесплатного Белого пакета. Удивлен. Видны только то что лежит не карте.
паралельно з виконанням 10 оплат з вайт, я після поповнення Дохідного відслідковував це питання для умов безплатки. Так от - сума на дохідному прораховується в умовах бесплатки для вайт поступово, я так розумію - пропорційно дням, скільки часу лежать кошти. Тобто при 100К поповнення на перший день відобразить 3,3К для безоплатки, другий - 6,6 і т.д. І тільки десь на кінець 2 тижня сума вийшла достатньою для погашення безоплатки (більше 50К по умовах обсл.). Такі от спостереження - і у мене, і у дружини йшло синхронно. Поповнення були на однакову суму в один день з інтервалом 15 хв.
Если 50000 кинуть на карту например 28 числа и тут же перевести на доходный, то бесплатности не будет? С депозитом также?
sergia написав:Деньги на доходном сейфе не входят в общую сумму 50т которые, как один из вариантов нужны для бесплатного Белого пакета. Удивлен. Видны только то что лежит не карте.
паралельно з виконанням 10 оплат з вайт, я після поповнення Дохідного відслідковував це питання для умов безплатки. Так от - сума на дохідному прораховується в умовах бесплатки для вайт поступово, я так розумію - пропорційно дням, скільки часу лежать кошти. Тобто при 100К поповнення на перший день відобразить 3,3К для безоплатки, другий - 6,6 і т.д. І тільки десь на кінець 2 тижня сума вийшла достатньою для погашення безоплатки (більше 50К по умовах обсл.). Такі от спостереження - і у мене, і у дружини йшло синхронно. Поповнення були на однакову суму в один день з інтервалом 15 хв.
Если 50000 кинуть на карту например 28 числа и тут же перевести на доходный, то бесплатности не будет? С депозитом также?
Вы имеете в виду целый месяц у вас было 0 а в последний день вы кинули 50000? Этого мало. Надо в феврале кидать минимум 28*50000=1400000 и не в последний а в предпоследний рабочий день. Потому как кинутое в последний для февраля уже не учтется а скорее всего пойдет как остаток на 1 марта
По условиям должны учитываться остатки по всем вашим счетам - карточным, депозитным, текущим. Может конечно иногда быть поправка на то что ещё не провелось по счету - оно может не войти в остаток за сегодня, а войти в остаток за завтра, но так чтобы сумма висела на депозитном счёте или на доходном и постоянно не учитывалась в остатки - не реально
Flamingo написав:Для нее второго февраля будет актуален только тот факт, что остаток по всем вашим счетам необходимо разделить на 28 и показать вам получившийся результат
Не будет деления на 28. Система покажет среднедневной остаток за 1 февраля. По состоянию на 3 февраля покажет сумму среднедневных остатков за 1 и 2 февраля деленное на 2. Вот окончательная сумма среднедневных остатков за февраль будет считаться делением на 28.
Спорить не буду потому как не слежу за тем как работает данный раздел и мною написанное основывалось на наблюдениях изложенных stas_rst. Если все так как вы пишете - то значит разработчики приложения просто подошли формально к созданию данного пункта сделав его аналогично счётчику операций где каждая операция равна 1 шт. сделанных операций. Получается, что то что показывает нынешний счётчик среднедневных остатков практической пользы не имеет, поскольку правильный результат показывает только 1 раз в месяц, когда что либо изменить уже поздно и можно только узнать ты выполнил условие безоплатности или нет. В общем функционал вроде и есть, но толку от него ноль
Правильный результат(среднедневные остатки по счетам на текущую дату) показывает каждый день. Например с 1 по 3 число остатки по счетам были 50 тыс. каждый день. 4 числа сняли 20 тыс. По состоянию на 10 число посчитает: (50+50+50+30+30+30+30+30+30):9=36,66... Если после этого остатки на счетах не увеличатся, то среднедневной остаток каждый день будет уменьшаться и соответственно среднедневной остаток увеличится при увеличении суммы на счетах в дальнейшем.
vitaliian написав:Мизантрóп а если пополнить на 25кило, получить бонус а потом эти деньги снять или перекинуть в другой банк, бонус аннулируется? Если нет, это ж можно по кругу деньги гонять... Или бонус разовый?
Вот потому, что таких умных стало слишком много, с января пайку в два раза и урезали.
Вопрос был не о том, можно ли гонять, а о том получив бонус смогу ли я дальше распоряжаться своими деньгами или есть доп. условия, которые не прописаны на сайте.
при помощи Сенса пополняете хамон на 25000 , сразу получаете 250кешью и можете эти 25000 вывести (250кешью уже у вас в кармане)