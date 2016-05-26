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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78798081>

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Альфа-Банк 4.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 12:17

  velvet написав:Не будет деления на 28. Система покажет среднедневной остаток за 1 февраля. По состоянию на 3 февраля покажет сумму среднедневных остатков за 1 и 2 февраля деленное на 2. Вот окончательная сумма среднедневных остатков за февраль будет считаться делением на 28.

Вот так точно не должно быть. Потому, что замечено, что от суммы пополнения в среднее за каждый день добавляется 1/30 (или может 1/28, если февраль).
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 12:48

  velvet написав:
  Flamingo написав:Для нее второго февраля будет актуален только тот факт, что остаток по всем вашим счетам необходимо разделить на 28 и показать вам получившийся результат

Не будет деления на 28. Система покажет среднедневной остаток за 1 февраля. По состоянию на 3 февраля покажет сумму среднедневных остатков за 1 и 2 февраля деленное на 2. Вот окончательная сумма среднедневных остатков за февраль будет считаться делением на 28.

Спорить не буду потому как не слежу за тем как работает данный раздел и мною написанное основывалось на наблюдениях изложенных stas_rst. Если все так как вы пишете - то значит разработчики приложения просто подошли формально к созданию данного пункта сделав его аналогично счётчику операций где каждая операция равна 1 шт. сделанных операций. Получается, что то что показывает нынешний счётчик среднедневных остатков практической пользы не имеет, поскольку правильный результат показывает только 1 раз в месяц, когда что либо изменить уже поздно и можно только узнать ты выполнил условие безоплатности или нет. В общем функционал вроде и есть, но толку от него ноль
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 12:50

  stas_rst написав:
  sergia написав:Деньги на доходном сейфе не входят в общую сумму 50т которые, как один из вариантов нужны для бесплатного Белого пакета. Удивлен. Видны только то что лежит не карте.

паралельно з виконанням 10 оплат з вайт, я після поповнення Дохідного відслідковував це питання для умов безплатки. Так от - сума на дохідному прораховується в умовах бесплатки для вайт поступово, я так розумію - пропорційно дням, скільки часу лежать кошти.
Тобто при 100К поповнення на перший день відобразить 3,3К для безоплатки, другий - 6,6 і т.д. І тільки десь на кінець 2 тижня сума вийшла достатньою для погашення безоплатки (більше 50К по умовах обсл.).
Такі от спостереження - і у мене, і у дружини йшло синхронно. Поповнення були на однакову суму в один день з інтервалом 15 хв.

Если 50000 кинуть на карту например 28 числа и тут же перевести на доходный, то бесплатности не будет? С депозитом также?
sergia
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 13:00

  sergia написав:
  stas_rst написав:
  sergia написав:Деньги на доходном сейфе не входят в общую сумму 50т которые, как один из вариантов нужны для бесплатного Белого пакета. Удивлен. Видны только то что лежит не карте.

паралельно з виконанням 10 оплат з вайт, я після поповнення Дохідного відслідковував це питання для умов безплатки. Так от - сума на дохідному прораховується в умовах бесплатки для вайт поступово, я так розумію - пропорційно дням, скільки часу лежать кошти.
Тобто при 100К поповнення на перший день відобразить 3,3К для безоплатки, другий - 6,6 і т.д. І тільки десь на кінець 2 тижня сума вийшла достатньою для погашення безоплатки (більше 50К по умовах обсл.).
Такі от спостереження - і у мене, і у дружини йшло синхронно. Поповнення були на однакову суму в один день з інтервалом 15 хв.

Если 50000 кинуть на карту например 28 числа и тут же перевести на доходный, то бесплатности не будет? С депозитом также?

Вы имеете в виду целый месяц у вас было 0 а в последний день вы кинули 50000? Этого мало. Надо в феврале кидать минимум 28*50000=1400000 и не в последний а в предпоследний рабочий день. Потому как кинутое в последний для февраля уже не учтется а скорее всего пойдет как остаток на 1 марта

По условиям должны учитываться остатки по всем вашим счетам - карточным, депозитным, текущим. Может конечно иногда быть поправка на то что ещё не провелось по счету - оно может не войти в остаток за сегодня, а войти в остаток за завтра, но так чтобы сумма висела на депозитном счёте или на доходном и постоянно не учитывалась в остатки - не реально
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 13:55

  Flamingo написав:
  velvet написав:
  Flamingo написав:Для нее второго февраля будет актуален только тот факт, что остаток по всем вашим счетам необходимо разделить на 28 и показать вам получившийся результат

Не будет деления на 28. Система покажет среднедневной остаток за 1 февраля. По состоянию на 3 февраля покажет сумму среднедневных остатков за 1 и 2 февраля деленное на 2. Вот окончательная сумма среднедневных остатков за февраль будет считаться делением на 28.

Спорить не буду потому как не слежу за тем как работает данный раздел и мною написанное основывалось на наблюдениях изложенных stas_rst. Если все так как вы пишете - то значит разработчики приложения просто подошли формально к созданию данного пункта сделав его аналогично счётчику операций где каждая операция равна 1 шт. сделанных операций. Получается, что то что показывает нынешний счётчик среднедневных остатков практической пользы не имеет, поскольку правильный результат показывает только 1 раз в месяц, когда что либо изменить уже поздно и можно только узнать ты выполнил условие безоплатности или нет. В общем функционал вроде и есть, но толку от него ноль

Правильный результат(среднедневные остатки по счетам на текущую дату) показывает каждый день. Например с 1 по 3 число остатки по счетам были 50 тыс. каждый день. 4 числа сняли 20 тыс. По состоянию на 10 число посчитает:
(50+50+50+30+30+30+30+30+30):9=36,66...
Если после этого остатки на счетах не увеличатся, то среднедневной остаток каждый день будет уменьшаться и соответственно среднедневной остаток увеличится при увеличении суммы на счетах в дальнейшем.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 15:03

Re: Альфа-Банк

Я думаю - правильніше 10/1 грн оплатити Київстар і не рахувати проценти по інтегралах :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 15:30

  stas_rst написав:Я думаю - правильніше 10/1 грн оплатити Київстар і не рахувати проценти по інтегралах :)

Киевстар Алка раз в неделю на шару 2 суток дает,а вот за свет тоже платить надо.Удобно мастерпасом :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 15:40

Re: Альфа-Банк

Мизантрóп написав:
  stas_rst написав:Я думаю - правильніше 10/1 грн оплатити Київстар і не рахувати проценти по інтегралах :)

Киевстар Алка раз в неделю на шару 2 суток дает,а вот за свет тоже платить надо.Удобно мастерпасом :wink:
Світло іде через сіб 5% без комісу . В от про шару КС я пропустив. З чим його їсти ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 15:44

stas_rst 5% от 10 грн. то не втрати.Финномер на КС надо

https://kyivstar.ua/ru/mm/news-and-prom ... e-superapp
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 16:25

  vitaliian написав:
  moveton написав:
  vitaliian написав:Мизантрóп а если пополнить на 25кило, получить бонус а потом эти деньги снять или перекинуть в другой банк, бонус аннулируется? Если нет, это ж можно по кругу деньги гонять... Или бонус разовый?

Вот потому, что таких умных стало слишком много, с января пайку в два раза и урезали.

Вопрос был не о том, можно ли гонять, а о том получив бонус смогу ли я дальше распоряжаться своими деньгами или есть доп. условия, которые не прописаны на сайте.

при помощи Сенса пополняете хамон на 25000 , сразу получаете 250кешью и можете эти 25000 вывести (250кешью уже у вас в кармане)
lamal
 
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