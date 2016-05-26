Додано: Суб 29 січ, 2022 13:00

sergia написав: stas_rst написав: sergia написав: Деньги на доходном сейфе не входят в общую сумму 50т которые, как один из вариантов нужны для бесплатного Белого пакета. Удивлен. Видны только то что лежит не карте. Деньги на доходном сейфе не входят в общую сумму 50т которые, как один из вариантов нужны для бесплатного Белого пакета. Удивлен. Видны только то что лежит не карте.

паралельно з виконанням 10 оплат з вайт, я після поповнення Дохідного відслідковував це питання для умов безплатки. Так от - сума на дохідному прораховується в умовах бесплатки для вайт поступово, я так розумію - пропорційно дням, скільки часу лежать кошти.

Тобто при 100К поповнення на перший день відобразить 3,3К для безоплатки, другий - 6,6 і т.д. І тільки десь на кінець 2 тижня сума вийшла достатньою для погашення безоплатки (більше 50К по умовах обсл.).

Такі от спостереження - і у мене, і у дружини йшло синхронно. Поповнення були на однакову суму в один день з інтервалом 15 хв. паралельно з виконанням 10 оплат з вайт, я після поповнення Дохідного відслідковував це питання для умов безплатки. Так от - сума на дохідному прораховується в умовах бесплатки для вайт поступово, я так розумію - пропорційно дням, скільки часу лежать кошти.Тобто при 100К поповнення на перший день відобразить 3,3К для безоплатки, другий - 6,6 і т.д. І тільки десь на кінець 2 тижня сума вийшла достатньою для погашення безоплатки (більше 50К по умовах обсл.).Такі от спостереження - і у мене, і у дружини йшло синхронно. Поповнення були на однакову суму в один день з інтервалом 15 хв.

Если 50000 кинуть на карту например 28 числа и тут же перевести на доходный, то бесплатности не будет? С депозитом также? Если 50000 кинуть на карту например 28 числа и тут же перевести на доходный, то бесплатности не будет? С депозитом также?

Вы имеете в виду целый месяц у вас было 0 а в последний день вы кинули 50000? Этого мало. Надо в феврале кидать минимум 28*50000=1400000 и не в последний а в предпоследний рабочий день. Потому как кинутое в последний для февраля уже не учтется а скорее всего пойдет как остаток на 1 мартаПо условиям должны учитываться остатки по всем вашим счетам - карточным, депозитным, текущим. Может конечно иногда быть поправка на то что ещё не провелось по счету - оно может не войти в остаток за сегодня, а войти в остаток за завтра, но так чтобы сумма висела на депозитном счёте или на доходном и постоянно не учитывалась в остатки - не реально