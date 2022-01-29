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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 79808182

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Альфа-Банк 4.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 20:00

  IMPRINTER написав:Очень порадобала возможность самостоятельного перераспределения лимитов между кредитками ... первая годная функция в сенсе.

Да и сделали довольно быстро Мне писали, что по плану должны сделать в 1-м квартале этого года. Молодцы.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 20:08

Re: Альфа-Банк

clash написав:что тут происходит? :lol: :lol: :lol:
Ідемо в третій клас вдруге :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 11:20

Если тащить чужаком кредитные с хамона - будет комис 4% (мин 20), верно ?
При самой операции его не видно.
Когда он нарисуется ? После проводки ? В рд ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 11:43

Re: Альфа-Банк

mustbe написав:Если тащить чужаком кредитные с хамона - будет комис 4% (мин 20), верно ?
При самой операции его не видно.
Когда он нарисуется ? После проводки ? В рд ?
Так, 4%. Замінусує після проводки, Імхо . У мене була помилково зворотня операція - штовхнув, помилився з 2 на 3 к (цифри поруч) , забіг на кредит і попав на 400 на різниці 10К. відмінити не встиг :) якщо штовхати з хамона, потрібно скролити вниз при малому розширенні, обрахунок процентів сховали в самий низ, а кнопка підтвердження - стаціонарно .

Не по суті трошки Вашого питання, але вирішив написати ширше.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 11:56

Алка любит смелых

  stas_rst написав:Не по суті

И типаовер в кредитные здесь (как и с любой кредиткой РАБОТАЕТ), т.е. чуток промазал с суммой -- влез в кредитные (т.е. если есть КЛ) на 1 коп, а на всю сумму свои+кредитные начислят 4% :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 12:16

  mustbe написав:Если тащить чужаком кредитные с хамона - будет комис 4% (мин 20), верно ?
При самой операции его не видно.
Когда он нарисуется ? После проводки ? В рд ?


после проводки в по счету в дату проводки.
в РД вжарит тока за негрейсовые %%%, а сами 4% за факт перевода в дату списания спишут.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Нед 30 січ, 2022 12:22, всього редагувалось 1 раз.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 12:20

Уточню по хамону.
Свои с хамона можно
1. Тащить чужаком
2. Сэпить сенсом
3. Толкать сенсом на чужака по п2п.
Всё верно ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 12:23

да.
Но!
Овер таки есть. Просто для дебетки он ненаказуем. А вот када есть КЛ, то это уже не овер, а влезание в КЛ, и тут и рисуется 4%
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 12:26

  mustbe написав:Уточню по хамону.
Свои с хамона можно
1. Тащить чужаком
2. Сэпить сенсом
3. Толкать сенсом на чужака по п2п.
Всё верно ?


да. тока насколько я понимаю, для п. 2-3 на "свои"/"кредитные" средства разделяются по авторизационному остатку (а не балансу счета) на момент операции, а по п. 1 - в момент списания по балансу счета (а не авторизационного остатка).
IMPRINTER
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