Да и сделали довольно быстро Мне писали, что по плану должны сделать в 1-м квартале этого года. Молодцы.
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Додано: Суб 29 січ, 2022 20:00
Додано: Суб 29 січ, 2022 20:08
Re: Альфа-Банк
Ідемо в третій клас вдруге
Додано: Нед 30 січ, 2022 11:20
Если тащить чужаком кредитные с хамона - будет комис 4% (мин 20), верно ?
При самой операции его не видно.
Когда он нарисуется ? После проводки ? В рд ?
Додано: Нед 30 січ, 2022 11:43
Re: Альфа-Банк
Так, 4%. Замінусує після проводки, Імхо . У мене була помилково зворотня операція - штовхнув, помилився з 2 на 3 к (цифри поруч) , забіг на кредит і попав на 400 на різниці 10К. відмінити не встиг якщо штовхати з хамона, потрібно скролити вниз при малому розширенні, обрахунок процентів сховали в самий низ, а кнопка підтвердження - стаціонарно .
Не по суті трошки Вашого питання, але вирішив написати ширше.
Додано: Нед 30 січ, 2022 11:56
Алка любит смелых
Додано: Нед 30 січ, 2022 12:16
после проводки в по счету в дату проводки.
в РД вжарит тока за негрейсовые %%%, а сами 4% за факт перевода в дату списания спишут.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Нед 30 січ, 2022 12:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 30 січ, 2022 12:20
Уточню по хамону.
Свои с хамона можно
1. Тащить чужаком
2. Сэпить сенсом
3. Толкать сенсом на чужака по п2п.
Всё верно ?
Додано: Нед 30 січ, 2022 12:23
да.
Но!
Овер таки есть. Просто для дебетки он ненаказуем. А вот када есть КЛ, то это уже не овер, а влезание в КЛ, и тут и рисуется 4%
Додано: Нед 30 січ, 2022 12:26
да. тока насколько я понимаю, для п. 2-3 на "свои"/"кредитные" средства разделяются по авторизационному остатку (а не балансу счета) на момент операции, а по п. 1 - в момент списания по балансу счета (а не авторизационного остатка).
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