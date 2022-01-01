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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 80818283

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Альфа-Банк 4.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 15:40

  sergia написав:
  mustbe написав:Уточню по хамону.
Свои с хамона можно
1. Тащить чужаком
...

п.1 иногда блокируется банком. Пару дней назад за 14т человеку заблокировали карту с последующим посещением отделения.
Т.е. чувак таки не знал кто он по друидскому гороскопу и есть ли у него депо в юанях :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 15:45

  sergia написав:п.1 иногда блокируется банком. Пару дней назад за 14т человеку заблокировали карту с последующим посещением отделения.

Это всё детские болезни, которые кто хотел - давно порешал
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 16:09

  mustbe написав:
  sergia написав:п.1 иногда блокируется банком. Пару дней назад за 14т человеку заблокировали карту с последующим посещением отделения.

Это всё детские болезни, которые кто хотел - давно порешал

Агаа, детские болезни взрослых дядей в СБ -- салочки-считалочки :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 16:16

Не надо нагнетать - с Альфой почти 7 лет. И ни разу ничего не блокировали :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 16:18

  Amethyst написав:Агаа, детские болезни взрослых дядей в СБ -- салочки-считалочки :(

Ну им же надо как-то своё существование оправдывать ?
Вот и лочат столько-то клиентов в месяц, всё согласно плана, для повышения КПИ.
А особо настырных - таки анлочат по бумажным заявам )
Все при деле, работа кипит )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 16:32

  Vorlon написав:Не надо нагнетать - с Альфой почти 7 лет. И ни разу ничего не блокировали :)

Если человек не подорвался на минном поле - вариантов всего два: или повезло, или он туда просто не заходил )
Но мины - таки там есть, поверьте.
Впрочем - никто не мешает обеспечить себе антиминную броню )))
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 17:11

  Vorlon написав:Не надо нагнетать - с Альфой почти 7 лет. И ни разу ничего не блокировали :)

Да-да, дорогая СБ я предлагаю вам блочить впервую очередь тех, кого вы еще ни разу не блочили: хай вспоминают свой гороскоп и размер противогаза.
А то я так не играю: когото раз 10 за 7 лет, а кого-то ни разу :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 17:17

  Amethyst написав:
  Vorlon написав:Не надо нагнетать - с Альфой почти 7 лет. И ни разу ничего не блокировали :)

Да-да, дорогая СБ я предлагаю вам блочить впервую очередь тех, кого вы еще ни разу не блочили: хай вспоминают свой гороскоп и размер противогаза.
А то я так не играю: когото раз 10 за 7 лет, а кого-то ни разу :)

наверно они толкают через СЭП или пишут бумажки по типу "банк в случае проблем ни в чем не виню"
sergia
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