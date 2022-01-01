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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 січ, 2022 15:40
sergia написав: mustbe написав:
Уточню по хамону.
Свои с хамона можно
1. Тащить чужаком
...
п.1 иногда блокируется банком. Пару дней назад за 14т человеку заблокировали карту с последующим посещением отделения.
Т.е. чувак таки не знал кто он по друидскому гороскопу и есть ли у него депо в юанях
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Amethyst
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Додано: Нед 30 січ, 2022 15:45
sergia написав:
п.1 иногда блокируется банком. Пару дней назад за 14т человеку заблокировали карту с последующим посещением отделения.
Это всё детские болезни, которые кто хотел - давно порешал
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mustbe
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Додано: Нед 30 січ, 2022 16:09
mustbe написав: sergia написав:
п.1 иногда блокируется банком. Пару дней назад за 14т человеку заблокировали карту с последующим посещением отделения.
Это всё детские болезни, которые кто хотел - давно порешал
Агаа, детские болезни взрослых дядей в СБ -- салочки-считалочки
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Amethyst
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Додано: Нед 30 січ, 2022 16:16
Не надо нагнетать - с Альфой почти 7 лет. И ни разу ничего не блокировали
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Vorlon
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Додано: Нед 30 січ, 2022 16:18
Amethyst написав:
Агаа, детские болезни взрослых дядей в СБ -- салочки-считалочки
Ну им же надо как-то своё существование оправдывать ?
Вот и лочат столько-то клиентов в месяц, всё согласно плана, для повышения КПИ.
А особо настырных - таки анлочат по бумажным заявам )
Все при деле, работа кипит )
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mustbe
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Додано: Нед 30 січ, 2022 16:32
Vorlon написав:
Не надо нагнетать - с Альфой почти 7 лет. И ни разу ничего не блокировали
Если человек не подорвался на минном поле - вариантов всего два: или повезло, или он туда просто не заходил )
Но мины - таки там есть, поверьте.
Впрочем - никто не мешает обеспечить себе антиминную броню )))
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mustbe
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Додано: Нед 30 січ, 2022 17:11
Vorlon написав:
Не надо нагнетать - с Альфой почти 7 лет. И ни разу ничего не блокировали
Да-да, дорогая СБ я предлагаю вам блочить впервую очередь тех, кого вы еще ни разу не блочили: хай вспоминают свой гороскоп и размер противогаза.
А то я так не играю: когото раз 10 за 7 лет, а кого-то ни разу
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Amethyst
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Додано: Нед 30 січ, 2022 17:17
Amethyst написав: Vorlon написав:
Не надо нагнетать - с Альфой почти 7 лет. И ни разу ничего не блокировали
Да-да, дорогая СБ я предлагаю вам блочить впервую очередь тех, кого вы еще ни разу не блочили: хай вспоминают свой гороскоп и размер противогаза.
А то я так не играю: когото раз 10 за 7 лет, а кого-то ни разу
наверно они толкают через СЭП или пишут бумажки по типу "банк в случае проблем ни в чем не виню"
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sergia
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Додано: Нед 30 січ, 2022 22:43
А те, кто торгуют акциями, только в чате в Телеге заседают?
Тут на форуме нет отдельной ветки?
А то тут 4 страницы обсуждали, как выполнить условие бесплатности:) Я пролистал и понял: в Альфе все хорошо.
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Искатель
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Додано: Нед 30 січ, 2022 23:59
Alfa_Bank
Подскажите как правильно закрыть пакет ВАЙТ (напарили родителю в отделении при открытии хамелиона). Карта не активирована, в сенсе пакет уже есть.
1. Активировать карту и чтобы избежать абонплаты выполнить одно из условий. Потом идти в отделение и закрыть пакет.
2. Идти в отделение сразу пока карта не активирована и закрыть пакет. (Не будут просить уплатить абонплату?)
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Danik
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