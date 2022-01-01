|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 січ, 2022 00:15
Danik написав:Alfa_Bank
Подскажите как правильно закрыть пакет ВАЙТ (напарили родителю в отделении при открытии хамелиона). Карта не активирована, в сенсе пакет уже есть.
1. Активировать карту и чтобы избежать абонплаты выполнить одно из условий. Потом идти в отделение и закрыть пакет.
2. Идти в отделение сразу пока карта не активирована и закрыть пакет. (Не будут просить уплатить абонплату?)
А какие планы насчет хамелеона? Без Белого пакета будут ограниченные возможности в плане пользования банкой.
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 293
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 січ, 2022 00:19
sergia написав:
А какие планы насчет хамелеона? Без Белого пакета будут ограниченные возможности в плане пользования банкой
Это если по Хамону есть КЛ. А этого пока не прозвучало)).
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 6878
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 460 раз.
- Подякували: 1691 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 31 січ, 2022 01:10
Hotab написав: sergia написав:
А какие планы насчет хамелеона? Без Белого пакета будут ограниченные возможности в плане пользования банкой
Это если по Хамону есть КЛ. А этого пока не прозвучало)).
Хамон без кредитной линии. Про какие ограничения идет речь?
-
Danik
-
-
- Повідомлень: 418
- З нами з: 30.01.12
- Подякував: 2011 раз.
- Подякували: 136 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|3153
|417248
|
|
|359
|165423
|
Нед 30 січ, 2022 16:33
cohan
|
|258
|6699
|