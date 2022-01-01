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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 81828384

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Альфа-Банк 4.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 00:15

  Danik написав:Alfa_Bank
Подскажите как правильно закрыть пакет ВАЙТ (напарили родителю в отделении при открытии хамелиона). Карта не активирована, в сенсе пакет уже есть.
1. Активировать карту и чтобы избежать абонплаты выполнить одно из условий. Потом идти в отделение и закрыть пакет.
2. Идти в отделение сразу пока карта не активирована и закрыть пакет. (Не будут просить уплатить абонплату?)

А какие планы насчет хамелеона? Без Белого пакета будут ограниченные возможности в плане пользования банкой.
sergia
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 00:19

Re: Альфа-Банк

  sergia написав:А какие планы насчет хамелеона? Без Белого пакета будут ограниченные возможности в плане пользования банкой

Это если по Хамону есть КЛ. А этого пока не прозвучало)).
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 01:10

  Hotab написав:
  sergia написав:А какие планы насчет хамелеона? Без Белого пакета будут ограниченные возможности в плане пользования банкой

Это если по Хамону есть КЛ. А этого пока не прозвучало)).

Хамон без кредитной линии. Про какие ограничения идет речь?
Danik
 
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  #<1 ... 81828384
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