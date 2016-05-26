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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 101102103104

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Альфа-Банк 4.2 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 19:24

  MASolomko написав:Если по скорингу на сегодня банк не против тебе предложить карту с кредитным лимитом или поднять лимит по какой-то карте, то на экране управления кредитным лимитом отобразится "незадействованный" лимит, который можно пустить на желаемую для тебя карту

Не, речь не о том.
Вы говорите про потенциальные предложения, которые клиент может принять, а может и не принять.
А я говорю про другое: не сховал уже имеющийся кл под какую-нить карту - будь готов что ты его потеряешь.
Это не то, это другое )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 19:28

  MASolomko написав:
  mustbe написав:Не всё я понял в этом тексте.
Если по скорингу на сегодня банк не против тебе предложить карту с кредитным лимитом или поднять лимит по какой-то карте, то на экране управления кредитным лимитом отобразится "незадействованный" лимит, который можно пустить на желаемую для тебя карту. Если игнорить предложение, то в какой-то день скоринг может передумать и "срезать" незадействованный лимит или самостоятельно повысить лимит по какой-то карте.
Очень сомневаюсь, что банк раскроет тут логику.

Агаааа.
А отето предложение по увеличению КЛ тока там появляется или може типа в окошке с колокольчиком "Життя прекрасне!"?
А то чото меня ломает каждый день пялитЬся на окно смены КЛ :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 19:47

Re: Альфа-Банк

  Amethyst написав:А отето предложение по увеличению КЛ тока там появляется или може типа в окошке с колокольчиком "Життя прекрасне!"?
Отобразится под балансом счета карты.
Зображення

На следующий день после изменения лимита(ов) на карте(ах) в колокольчике прийдёт уведомление об изменении лимита по карте(ам) :mrgreen: Типа вдруг клиент забыл, что он вчера творил :idea:
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 19:53

Re: Альфа-Банк

  MASolomko написав:На следующий день после изменения лимита(ов) на карте(ах) в колокольчике прийдёт уведомление об изменении лимита по карте(ам) Типа вдруг клиент забыл, что он вчера творил

Вот хотелось бы наоборот.
Сначала колокольчик: Алка готова налить КЛ
А потом уже чото там поупражняться с ползунками
Ну и утром мона опять колокольчик: пОсмотри, шо ты натворил вчера
:)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 11:02

Подскажите какие суточные и одноразовые лимиты перечислить из сенса p2p с хамелеона на другой банк? Пока ответ Аллы дождешься жизнь пройдет (далеко алле до поддержки моно как до луны)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 11:19

  vitaliian написав:Подскажите какие суточные и одноразовые лимиты перечислить из сенса p2p с хамелеона на другой банк? Пока ответ Аллы дождешься жизнь пройдет (далеко алле до поддержки моно как до луны)


https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360013804639
https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360017189360
ну и
https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360018487079


чужая тянучка с обычной - ровно 30ка, поднимают до 500 звонком
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 12:40

У Альфа-банка все консультанты умерли? Уже два дня никто не отвечает в их хваленом приложении.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 13:20

Где они таких пришибленных консультантов берут?
Пишет, мол, вижу, что предыдущий консультант не ответил на ваш вопрос, приношу вам извинения. Скажите мне, что вас интересует?
Ну разве не хочется съездить кирпичом после такого? Сама ж пишет, что предыдущий консультант не ответил, так что же меня интересует? Вот неразрешимая загадка!!!
candidat
 
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