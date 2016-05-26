Не, речь не о том.
Вы говорите про потенциальные предложения, которые клиент может принять, а может и не принять.
А я говорю про другое: не сховал уже имеющийся кл под какую-нить карту - будь готов что ты его потеряешь.
Это не то, это другое )
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Додано: Сер 02 лют, 2022 19:24
Не, речь не о том.
Вы говорите про потенциальные предложения, которые клиент может принять, а может и не принять.
А я говорю про другое: не сховал уже имеющийся кл под какую-нить карту - будь готов что ты его потеряешь.
Это не то, это другое )
Додано: Сер 02 лют, 2022 19:28
Агаааа.
А отето предложение по увеличению КЛ тока там появляется или може типа в окошке с колокольчиком "Життя прекрасне!"?
А то чото меня ломает каждый день пялитЬся на окно смены КЛ
Додано: Сер 02 лют, 2022 19:47
Re: Альфа-Банк
Отобразится под балансом счета карты.
На следующий день после изменения лимита(ов) на карте(ах) в колокольчике прийдёт уведомление об изменении лимита по карте(ам) Типа вдруг клиент забыл, что он вчера творил
Додано: Сер 02 лют, 2022 19:53
Re: Альфа-Банк
Вот хотелось бы наоборот.
Сначала колокольчик: Алка готова налить КЛ
А потом уже чото там поупражняться с ползунками
Ну и утром мона опять колокольчик: пОсмотри, шо ты натворил вчера
Додано: Чет 03 лют, 2022 11:02
Подскажите какие суточные и одноразовые лимиты перечислить из сенса p2p с хамелеона на другой банк? Пока ответ Аллы дождешься жизнь пройдет (далеко алле до поддержки моно как до луны)
Додано: Чет 03 лют, 2022 11:19
ну и
чужая тянучка с обычной - ровно 30ка, поднимают до 500 звонком
Додано: Чет 03 лют, 2022 12:40
У Альфа-банка все консультанты умерли? Уже два дня никто не отвечает в их хваленом приложении.
Додано: Чет 03 лют, 2022 13:20
Где они таких пришибленных консультантов берут?
Пишет, мол, вижу, что предыдущий консультант не ответил на ваш вопрос, приношу вам извинения. Скажите мне, что вас интересует?
Ну разве не хочется съездить кирпичом после такого? Сама ж пишет, что предыдущий консультант не ответил, так что же меня интересует? Вот неразрешимая загадка!!!
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