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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 103104105106>

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Альфа-Банк 4.1 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
57%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 14:22

Беспроцентная рассрочка на траты 500грн+ на 6мес еще действует?
Alex_Yu
 
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Подякували: 67 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 14:26

  Alex_Yu написав:Беспроцентная рассрочка на траты 500грн+ на 6мес еще действует?

до конца февраля точно будет работать
novichok
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Повідомлень: 2543
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 21:17

Re: Альфа-Банк

Платежи полностью парализованы. Сообщение из Сенса:
Зараз спостерігаються проблеми з переказом між картками, розрахунками в POS-терміналах та зняттям готівки в банкоматі. Ми вже займаємось вирішенням цієї проблеми. Вибачте за незручності.

Пополнение депозита с карт Альфа Банка тоже не работает.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 21:19

  Kevin написав:Платежи полностью парализованы. Сообщение из Сенса:
Зараз спостерігаються проблеми з переказом між картками, розрахунками в POS-терміналах та зняттям готівки в банкоматі. Ми вже займаємось вирішенням цієї проблеми. Вибачте за незручності.

Пополнение депозита с карт Альфа Банка тоже не работает.


Взагалі нічого не працює, це якийсь жах :(
Як вже набридли ці всі збої :x
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 21:23

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  Kevin написав:Платежи полностью парализованы. Сообщение из Сенса:
Зараз спостерігаються проблеми з переказом між картками, розрахунками в POS-терміналах та зняттям готівки в банкоматі. Ми вже займаємось вирішенням цієї проблеми. Вибачте за незручності.

Пополнение депозита с карт Альфа Банка тоже не работает.


Взагалі нічого не працює, це якийсь жах :(
Як вже набридли ці всі збої :x
Тримайтеся. Просто "щось пішло не так"
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 21:28

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Взагалі нічого не працює, це якийсь жах :(
Подружитесь с домовым =)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 21:40

Re: Альфа-Банк

MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:Взагалі нічого не працює, це якийсь жах :(
Подружитесь с домовым =)
Гремлин-эффект
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 21:41

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Як вже набридли ці всі збої
А клиентам? Месяц неудачно начался:( Кивстар сегодня заразил Аллу:(
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 21:59

  Citizen_D написав:
  Alfa_Bank написав:Як вже набридли ці всі збої
А клиентам? Месяц неудачно начался:( Кивстар сегодня заразил Аллу:(


Ми теж такі клієнти як і ви :)
Нам це подвійний удар взагалі...
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 22:20

Востаннє редагувалось IMPRINTER в Чет 03 лют, 2022 22:21, всього редагувалось 1 раз.
IMPRINTER
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