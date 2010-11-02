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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 лют, 2022 14:22
Беспроцентная рассрочка на траты 500грн+ на 6мес еще действует?
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Alex_Yu
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Додано: Чет 03 лют, 2022 14:26
Alex_Yu написав:
Беспроцентная рассрочка на траты 500грн+ на 6мес еще действует?
до конца февраля точно будет работать
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novichok
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Додано: Чет 03 лют, 2022 21:17
Платежи полностью парализованы. Сообщение из Сенса:
Зараз спостерігаються проблеми з переказом між картками, розрахунками в POS-терміналах та зняттям готівки в банкоматі. Ми вже займаємось вирішенням цієї проблеми. Вибачте за незручності.
Пополнение депозита с карт Альфа Банка тоже не работает.
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Kevin
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Додано: Чет 03 лют, 2022 21:19
Kevin написав:
Платежи полностью парализованы. Сообщение из Сенса:
Зараз спостерігаються проблеми з переказом між картками, розрахунками в POS-терміналах та зняттям готівки в банкоматі. Ми вже займаємось вирішенням цієї проблеми. Вибачте за незручності.
Пополнение депозита с карт Альфа Банка тоже не работает.
Взагалі нічого не працює, це якийсь жах
Як вже набридли ці всі збої
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 03 лют, 2022 21:23
Alfa_Bank написав: Kevin написав:
Платежи полностью парализованы. Сообщение из Сенса:
Зараз спостерігаються проблеми з переказом між картками, розрахунками в POS-терміналах та зняттям готівки в банкоматі. Ми вже займаємось вирішенням цієї проблеми. Вибачте за незручності.
Пополнение депозита с карт Альфа Банка тоже не работает.
Взагалі нічого не працює, це якийсь жах
Як вже набридли ці всі збої
Тримайтеся. Просто "щось пішло не так"
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Faceless
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Додано: Чет 03 лют, 2022 21:28
Alfa_Bank написав:
Взагалі нічого не працює, це якийсь жах
Подружитесь с домовым =)
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MASolomko
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Додано: Чет 03 лют, 2022 21:40
MASolomko написав: Alfa_Bank написав:
Взагалі нічого не працює, це якийсь жах
Подружитесь с домовым =)
Гремлин-эффект
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Faceless
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Додано: Чет 03 лют, 2022 21:41
Alfa_Bank написав:
Як вже набридли ці всі збої
А клиентам? Месяц неудачно начался:( Кивстар сегодня заразил Аллу:(
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Citizen_D
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Додано: Чет 03 лют, 2022 21:59
Citizen_D написав: Alfa_Bank написав:
Як вже набридли ці всі збої
А клиентам? Месяц неудачно начался:( Кивстар сегодня заразил Аллу:(
Ми теж такі клієнти як і ви
Нам це подвійний удар взагалі...
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 03 лют, 2022 22:20
Востаннє редагувалось IMPRINTER
в Чет 03 лют, 2022 22:21, всього редагувалось 1 раз.
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IMPRINTER
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