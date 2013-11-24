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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 105106107108>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4.1 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
57%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 13:22

  ЯНаФоруме написав:Ну что, побороли уже вчерашний вечерний сбой? Можно уже идти в магазин с картой Альфы?


да уже ближе к 23.00 все было нормально вчера
IMPRINTER
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2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38359
З нами з: 06.08.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 6111 раз.
 
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5
2
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 13:40

  IMPRINTER написав:
  Andrew75 написав:Нужен классический МАБ.


ответ предоставлен в личных сообщениях

орехи тоже сохраняются в МАБе)?
sergia
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Повідомлень: 310
З нами з: 14.12.20
Подякував: 82 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 13:42

Re: Альфа-Банк

Не дали 5% за moyo, чатик каже, що нарахують до кінця березня. Цьому можна вірити, чи краще скасувати заказ та оплатити чимось іншим?
chipmunk
 
Повідомлень: 8871
З нами з: 15.04.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 569 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 13:56

  sergia написав:
  IMPRINTER написав:
  Andrew75 написав:Нужен классический МАБ.


ответ предоставлен в личных сообщениях

орехи тоже сохраняются в МАБе)?

В МАБе орехов не видно.
Andrew75
 
Повідомлень: 1105
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Подякував: 178 раз.
Подякували: 42 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 15:27

Re: Альфа-Банк

Можна вже замовляти пластик єПідтриимка для старих клієнтів через доставку новою поштою (безкоштовно)!
Пансер
 
Повідомлень: 239
З нами з: 22.09.20
Подякував: 43 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 16:00

  Пансер написав:Можна вже замовляти пластик єПідтриимка для старих клієнтів через доставку новою поштою (безкоштовно)!

Є таке :)
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 11332
З нами з: 18.02.13
Подякував: 128 раз.
Подякували: 1175 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 16:11

  Andrew75 написав:В МАБе орехов не видно.

Общую сумму кешью показывает.
копейка
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Повідомлень: 56
З нами з: 31.07.19
Подякував: 23 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 16:11

  chipmunk написав:Не дали 5% за moyo, чатик каже, що нарахують до кінця березня. Цьому можна вірити, чи краще скасувати заказ та оплатити чимось іншим?

А мне не налили доп/кешбэк за заправку на КЛО, также сказали доначислят в марте)) стандартный кешбэк 2% за категорию начислили сразу
AlexSV
 
Повідомлень: 1304
З нами з: 11.02.09
Подякував: 33 раз.
Подякували: 145 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:46

  Пансер написав:Можна вже замовляти пластик єПідтриимка для старих клієнтів через доставку новою поштою (безкоштовно)!

а можете поділитись досвідом? як це робиться і тд..
особливо цікавить кейс, коли без додатку (старші люди рідко мають смартфони)...
greenozon
 
Повідомлень: 12515
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Подякував: 229 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 18:44

Re: Альфа-Банк

Сенсаційний бонус вже поломали?
31.01 прилетів моментально, а сьогодні по 2м карткам різних клієнтів було поповнення і кегбеку 0
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 388
З нами з: 26.01.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 46 раз.
 
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