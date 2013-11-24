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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 лют, 2022 13:22
ЯНаФоруме написав:
Ну что, побороли уже вчерашний вечерний сбой? Можно уже идти в магазин с картой Альфы?
да уже ближе к 23.00 все было нормально вчера
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 13:40
IMPRINTER написав: Andrew75 написав:
Нужен классический МАБ.
ответ предоставлен в личных сообщениях
орехи тоже сохраняются в МАБе)?
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sergia
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 13:42
Не дали 5% за moyo, чатик каже, що нарахують до кінця березня. Цьому можна вірити, чи краще скасувати заказ та оплатити чимось іншим?
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chipmunk
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 13:56
sergia написав: IMPRINTER написав: Andrew75 написав:
Нужен классический МАБ.
ответ предоставлен в личных сообщениях
орехи тоже сохраняются в МАБе)?
В МАБе орехов не видно.
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Andrew75
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 15:27
Можна вже замовляти пластик єПідтриимка для старих клієнтів через доставку новою поштою (безкоштовно)!
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Пансер
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 16:00
Пансер написав:
Можна вже замовляти пластик єПідтриимка для старих клієнтів через доставку новою поштою (безкоштовно)!
Є таке
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 16:11
Andrew75 написав:
В МАБе орехов не видно.
Общую сумму кешью показывает.
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копейка
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 16:11
chipmunk написав:
Не дали 5% за moyo, чатик каже, що нарахують до кінця березня. Цьому можна вірити, чи краще скасувати заказ та оплатити чимось іншим?
А мне не налили доп/кешбэк за заправку на КЛО, также сказали доначислят в марте)) стандартный кешбэк 2% за категорию начислили сразу
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AlexSV
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:46
Пансер написав:
Можна вже замовляти пластик єПідтриимка для старих клієнтів через доставку новою поштою (безкоштовно)!
а можете поділитись досвідом? як це робиться і тд..
особливо цікавить кейс, коли без додатку (старші люди рідко мають смартфони)...
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greenozon
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 18:44
Сенсаційний бонус вже поломали?
31.01 прилетів моментально, а сьогодні по 2м карткам різних клієнтів було поповнення і кегбеку 0
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Rimlyanin1
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