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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 105106107108

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4.1 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
57%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 19:16

Re: Альфа-Банк

  greenozon написав:а можете поділитись досвідом? як це робиться і тд..
особливо цікавить кейс, коли без додатку (старші люди рідко мають смартфони)...

Ну я під словом "старих" мав на увазі тих, хто хто раніше був клієнтом банку, а не вік самих клієнтів. Для нових клієнтів можна відкрити у відділенні (якщо є пластик), але я такого досвіду не маю, і не знаю чи тоді можна обійтися без додатку. Я для близьких родичів які не мають смартфона відкривав через клонований сенс зі свого телефону дистанційно.

  Rimlyanin1 написав:Сенсаційний бонус вже поломали?
31.01 прилетів моментально, а сьогодні по 2м карткам різних клієнтів було поповнення і кегбеку 0

за поповнення зранку і в обід нарахували миттєво
Пансер
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 20:55

  Пансер написав:
  Rimlyanin1 написав:Сенсаційний бонус вже поломали?
31.01 прилетів моментально, а сьогодні по 2м карткам різних клієнтів було поповнення і кегбеку 0

за поповнення зранку і в обід нарахували миттєво

да, приходит норм, но поскольку сенс - это сплошные баги, то нужно хорошо потрясти сенс, чтобы орехи стали видны.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 22:23

А шо там с сорри бонусом за глюки, зажали?
idealstorm
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 22:58

Завтра РД, реально сегодня, т.к. завтра выходной.
Все рассрочки закрылись. Что за прикол то?
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:15

  BBC написав:Завтра РД, реально сегодня, т.к. завтра выходной.
Все рассрочки закрылись. Что за прикол то?

Зараз буду розбиратись
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 00:11

А где то можно глянуть архив закрытых рассрочек?
novichok
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