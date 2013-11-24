greenozon написав:а можете поділитись досвідом? як це робиться і тд.. особливо цікавить кейс, коли без додатку (старші люди рідко мають смартфони)...
Ну я під словом "старих" мав на увазі тих, хто хто раніше був клієнтом банку, а не вік самих клієнтів. Для нових клієнтів можна відкрити у відділенні (якщо є пластик), але я такого досвіду не маю, і не знаю чи тоді можна обійтися без додатку. Я для близьких родичів які не мають смартфона відкривав через клонований сенс зі свого телефону дистанційно.
Rimlyanin1 написав:Сенсаційний бонус вже поломали? 31.01 прилетів моментально, а сьогодні по 2м карткам різних клієнтів було поповнення і кегбеку 0