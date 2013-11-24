greenozon написав:особливо цікавить кейс, коли без додатку (старші люди рідко мають смартфони)...
В отделении банка помогут
Отец посетил отделение банка на прошлой неделе, чтобы актуализировать паспортные данные и там ему предложили помочь заказать карту єПідтримка на желаемое отделение "Новой почты" и получил её в четверг, когда открыли вечером всем действующим клиентам заказать пластик
А всё помог случай, когда без документов в приложении "Дія" нельзя оформить "єПідтримка" и пришлось оформлять через карты Cameleon, ну а потом Алла пригласила в отделениие для актуализации данных ибо отец является их клиентом, пусть продуктами банка давно и не пользовался.
greenozon, программа "єПідтримка" имеет две стадии. На первой стадии выплату могут получить те, кто имеет ковидный зелёный сертификат в мобильном приложении "Дія".
Действующий клиент, если он зарегистрирован в Sense, может выпустить себе карту єПідтримка и заказать себе пластик в отделениие "Новой почты".
Если клиент в Sense незарегистрирован + не имеет активных продуктов, по которым он может зарегистрироваться, то оформить удалённо карту "єПідтримка" он может имея документы в приложении "Дія". Иначе ему необходимо будет оформить пакетку или карту Cameleon, а затем можно оформить "єПідтримка" как действующему клиенту.
Если действующийх продуктов у клиента нет, то он в отделении может оформить эту карту сразу же.