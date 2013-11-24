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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 106107108109

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4.1 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
57%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 11:35

Re: Альфа-Банк

  greenozon написав:особливо цікавить кейс, коли без додатку (старші люди рідко мають смартфони)...
В отделении банка помогут ;)

Отец посетил отделение банка на прошлой неделе, чтобы актуализировать паспортные данные и там ему предложили помочь заказать карту єПідтримка на желаемое отделение "Новой почты" и получил её в четверг, когда открыли вечером всем действующим клиентам заказать пластик :)

А всё помог случай, когда без документов в приложении "Дія" нельзя оформить "єПідтримка" и пришлось оформлять через карты Cameleon, ну а потом Алла пригласила в отделениие для актуализации данных ибо отец является их клиентом, пусть продуктами банка давно и не пользовался.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 12:56

MASolomko
дякую за досвід
власне я забув додати, що Дії також немає, а наскільки я зрозумів зараз це пререквізит №1 для отримання карти єПідтримка?

підсумую,
щоб отримати пластик єПідтримка треба
1 стати клієнтом Альфа
2 відкрити карту Хамелеон
3 замовити в Сенсі карту єПідтримка
4 отримати фізичний пластик через НП

якось так?
чи без Дії ніяк.. :? :x
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 13:08

  greenozon написав:MASolomko

чи без Дії ніяк.. :? :x


Поки в Дії не натиснеш "Отримати допомогу" (ініціювання виплати)- на карту вона не прийде(((.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 13:12

Re: Альфа-Банк

greenozon, программа "єПідтримка" имеет две стадии. На первой стадии выплату могут получить те, кто имеет ковидный зелёный сертификат в мобильном приложении "Дія".

Действующий клиент, если он зарегистрирован в Sense, может выпустить себе карту єПідтримка и заказать себе пластик в отделениие "Новой почты".

Если клиент в Sense незарегистрирован + не имеет активных продуктов, по которым он может зарегистрироваться, то оформить удалённо карту "єПідтримка" он может имея документы в приложении "Дія". Иначе ему необходимо будет оформить пакетку или карту Cameleon, а затем можно оформить "єПідтримка" как действующему клиенту.

Если действующийх продуктов у клиента нет, то он в отделении может оформить эту карту сразу же.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 14:51

Re: Альфа-Банк

  greenozon написав:підсумую,
щоб отримати пластик єПідтримка треба
1 стати клієнтом Альфа
2 відкрити карту Хамелеон
3 замовити в Сенсі карту єПідтримка
4 отримати фізичний пластик через НП


Якщо хочете відкрити картку без відвідання відділення, зверніть увагу що людям похилого віку можуть відмовити у видачі Хамелеона навіть без ліміту. Я успішно відкривав людині якій 64 роки, причому була ДІЯ, але банк захотів щоби прийшли у відділення. Через відеоідентифікацію вдалося відкрити Хамелеон, а потім єПідтримку, але там потрібно фотографувати документи, я відкрито сказав консультанту що з цим допоможу. єПідтримку як першу картку я тоді не міг відкрити.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 17:05

Лимит на СЭП 50/150/500,ничего не поменялось?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 17:50

  moveton написав:
  clash написав:если я в MOYO оплачу хамоном--партнёрские 5% будут?
вообще вроде никогда там ничё не покупал, норм магаз хоть? :lol: :lol: :lol:

Месяц назад мне за роутер дали. Потом ещё и за орехи всю сумму вернули. Магаз, как магаз.

А як сплачували ? Зайшов на їх сайт, можна просто ввести дані картки, а можна за допомогою ГуглПей. Звісно, можна просто карткою та не паритися, але ж може 0,5 насипе і Алка? Хрю ! 🐷
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 18:16

  1finanсier написав:
  moveton написав:Месяц назад мне за роутер дали. Потом ещё и за орехи всю сумму вернули. Магаз, как магаз.

А як сплачували ? Зайшов на їх сайт, можна просто ввести дані картки, а можна за допомогою ГуглПей. Звісно, можна просто карткою та не паритися, але ж може 0,5 насипе і Алка? Хрю ! 🐷

Картой в пункте выдачи. За GPay обычно не насыпают, если орехи начисляют по другой статье, но ничего не мешает попробовать.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 21:40

ФОП

Есть у кого счёт фопа в альфе?
Как условия,довольны?
Посравнивал тарифы, в альфе вроде как неплохо.
П.с. планируется открытие счета с торговым эквайрингом.
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 22:04

  novichok написав:Лимит на СЭП 50/150/500,ничего не поменялось?

вроде уже 150/250/500
ol_zy
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