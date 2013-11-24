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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 лют, 2022 01:16
ol_zy написав: novichok написав:
Лимит на СЭП 50/150/500,ничего не поменялось?
вроде уже 150/250/500
В день?
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Додано: Нед 06 лют, 2022 05:58
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