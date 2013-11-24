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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 107108109110

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4.1 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
57%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 01:16

  ol_zy написав:
  novichok написав:Лимит на СЭП 50/150/500,ничего не поменялось?

вроде уже 150/250/500

В день?
ВIВ
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Повідомлень: 445
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 05:58

Re: Альфа-Банк

Раз-день-місяць.
Кочевник
 
Повідомлень: 2147
З нами з: 16.02.17
Подякував: 357 раз.
Подякували: 154 раз.
 
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  #<1 ... 107108109110
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