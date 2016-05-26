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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 107108109110

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4.1 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
63%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 01:16

  ol_zy написав:
  novichok написав:Лимит на СЭП 50/150/500,ничего не поменялось?

вроде уже 150/250/500

В день?
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 05:58

Re: Альфа-Банк

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Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:02

Re: Альфа-Банк

  mihasik написав:Есть у кого счёт фопа в альфе?
Как условия,довольны?
Посравнивал тарифы, в альфе вроде как неплохо.
П.с. планируется открытие счета с торговым эквайрингом.

Проще в Моне - дешевле обслуживание и обнал. Если с торговым эквайрингом - надо думать.
pepe
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:31

  pepe написав:
  mihasik написав:Есть у кого счёт фопа в альфе?
Как условия,довольны?
Посравнивал тарифы, в альфе вроде как неплохо.
П.с. планируется открытие счета с торговым эквайрингом.

Проще в Моне - дешевле обслуживание и обнал. Если с торговым эквайрингом - надо думать.

Без терминала и вопрос бы не стоял, тут моня на 1 месте. они еще запускают эквайринг через кьюар код с минимальной комиссией, но пока нужен именно ПОС терминал.
mihasik
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