RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 107108109110

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4.1 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
63%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 01:16

  ol_zy написав:
  novichok написав:Лимит на СЭП 50/150/500,ничего не поменялось?

вроде уже 150/250/500

В день?
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 445
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 05:58

Re: Альфа-Банк

Раз-день-місяць.
Кочевник
 
Повідомлень: 2147
З нами з: 16.02.17
Подякував: 357 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:02

Re: Альфа-Банк

  mihasik написав:Есть у кого счёт фопа в альфе?
Как условия,довольны?
Посравнивал тарифы, в альфе вроде как неплохо.
П.с. планируется открытие счета с торговым эквайрингом.

Проще в Моне - дешевле обслуживание и обнал. Если с торговым эквайрингом - надо думать.
pepe
 
Повідомлень: 123
З нами з: 08.01.13
Подякував: 7 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:31

  pepe написав:
  mihasik написав:Есть у кого счёт фопа в альфе?
Как условия,довольны?
Посравнивал тарифы, в альфе вроде как неплохо.
П.с. планируется открытие счета с торговым эквайрингом.

Проще в Моне - дешевле обслуживание и обнал. Если с торговым эквайрингом - надо думать.

Без терминала и вопрос бы не стоял, тут моня на 1 месте. они еще запускают эквайринг через кьюар код с минимальной комиссией, но пока нужен именно ПОС терминал.
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1087
З нами з: 26.10.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 17:54

Re: Альфа-Банк

Правительство расширило куда можно потратить ковидную тысячу, в том числе на освітні послуги. Можно ли картой е-підтримка оплатить детский сад?
Поддержка сенса говорит что детский сад не относится к освітнім послугам. А все предыдущие оплаты за детский сад идут почему то с мсс 6012
Харьков
Аватар користувача
 
Повідомлень: 435
З нами з: 02.11.13
Подякував: 14 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 18:17

  Харьков написав:Правительство расширило куда можно потратить ковидную тысячу, в том числе на освітні послуги. Можно ли картой е-підтримка оплатить детский сад?
Поддержка сенса говорит что детский сад не относится к освітнім послугам. А все предыдущие оплаты за детский сад идут почему то с мсс 6012


Комунікації про оплату освітніх закладів поки не було.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 11334
З нами з: 18.02.13
Подякував: 128 раз.
Подякували: 1175 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 107108109110
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
РВС Банк 1 ... 61, 62, 63
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:59
627 186917
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 лют, 2022 17:05
la9
Райффайзен Банк 1, 2, 3, 4, 5
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
47 1621
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 лют, 2022 16:20
Amethyst
Банк Альянс 1 ... 144, 145, 146
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
1450 351157
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 лют, 2022 15:43
chipmunk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (1251)
06.02.2022 18:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.