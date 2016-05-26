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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 108109110111>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4.1 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
63%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 01:16

  ol_zy написав:
  novichok написав:Лимит на СЭП 50/150/500,ничего не поменялось?

вроде уже 150/250/500

В день?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 05:58

Re: Альфа-Банк

Раз-день-місяць.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:02

Re: Альфа-Банк

  mihasik написав:Есть у кого счёт фопа в альфе?
Как условия,довольны?
Посравнивал тарифы, в альфе вроде как неплохо.
П.с. планируется открытие счета с торговым эквайрингом.

Проще в Моне - дешевле обслуживание и обнал. Если с торговым эквайрингом - надо думать.
pepe
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:31

  pepe написав:
  mihasik написав:Есть у кого счёт фопа в альфе?
Как условия,довольны?
Посравнивал тарифы, в альфе вроде как неплохо.
П.с. планируется открытие счета с торговым эквайрингом.

Проще в Моне - дешевле обслуживание и обнал. Если с торговым эквайрингом - надо думать.

Без терминала и вопрос бы не стоял, тут моня на 1 месте. они еще запускают эквайринг через кьюар код с минимальной комиссией, но пока нужен именно ПОС терминал.
mihasik
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 17:54

Re: Альфа-Банк

Правительство расширило куда можно потратить ковидную тысячу, в том числе на освітні послуги. Можно ли картой е-підтримка оплатить детский сад?
Поддержка сенса говорит что детский сад не относится к освітнім послугам. А все предыдущие оплаты за детский сад идут почему то с мсс 6012
Харьков
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 18:17

  Харьков написав:Правительство расширило куда можно потратить ковидную тысячу, в том числе на освітні послуги. Можно ли картой е-підтримка оплатить детский сад?
Поддержка сенса говорит что детский сад не относится к освітнім послугам. А все предыдущие оплаты за детский сад идут почему то с мсс 6012


Комунікації про оплату освітніх закладів поки не було.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 20:05

  Alfa_Bank написав:
  Харьков написав:Правительство расширило куда можно потратить ковидную тысячу, в том числе на освітні послуги. Можно ли картой е-підтримка оплатить детский сад?
Поддержка сенса говорит что детский сад не относится к освітнім послугам. А все предыдущие оплаты за детский сад идут почему то с мсс 6012


Комунікації про оплату освітніх закладів поки не було.


З 7 лютого «єПідтримку» можна буде використати на освіту, шкільне приладдя та канцелярські вироби.

Категорія «освіта» включає наступні МСС-коди: 8211, 8220, 8241, 8249, 8299, «шкільне приладдя та канцелярські вироби» — 5943.

Крім того, розширюється список МСС-кодів для наступних категорій:
🔴 Культура — 5968 (підписка на газети), 5994 (розповсюдження друкованих ЗМІ), 5998 (акваріуми, дельфінарії, звіринці та морські парки);
🔴 Спорт — 5941 (магазини спортивних товарів), 7032 (рекреаційні та спортивні табори), 7911 (танцклуби, танцшколи та студії).

_____________

2) пункт 4 викласти в такій редакції:
“4. Допомога надається отримувачам допомоги виключно для придбання у безготівковій формі з використанням платіжних карток та/або їх реквізитів послуг у сферах культури, освіти (у тому числі оплата здобуття дошкільної, позашкільної освіти, занять у гуртках, секціях, здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, харчування в закладах освіти, проживання в гуртожитках закладів освіти), фізичної культури і спорту, здійснення внутрішніх пасажирських перевезень залізничним та авіаційним транспортом, для придбання книжок, друкованих засобів масової інформації, товарів спортивного призначення, шкільного приладдя та канцелярських виробів, а також для придбання отримувачами допомоги віком від 60 років лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Державного реєстру лікарських засобів, у суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність у зазначених сферах на території України, зареєстрованих відповідно до законодавства, та яким банком-еквайром встановлено код категорії продавця (Merchant Category Code, далі — МСС-код) з переліку, наведеного у додатку 1 (далі — суб’єкт господарювання).”;

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-9-grudnya-2021-r-1272-i020222-68
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 20:40

З 07/02 вступають зміни (про МСС коди, які згадали вище) і мінімальний вік для оформлення картки
Статтю (https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... 1105771282) завтра оновимо
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 21:24

  Кочевник написав:Раз-день-місяць.

За месяц всего 500??? Серьезно?
Это на выход, на вход или в сумме?
Востаннє редагувалось ВIВ в Нед 06 лют, 2022 21:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 21:29

  ВIВ написав:
  Кочевник написав:Раз-день-місяць.

За месяц всего 500??? Серьезно?
Это на выход, на выход или в сумме?

500т. На выход СЭП.Хотя може представитель поправит?!
novichok
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