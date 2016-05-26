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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 лют, 2022 01:16
Додано: Нед 06 лют, 2022 05:58
Re: Альфа-Банк
Раз-день-місяць.
Додано: Нед 06 лют, 2022 15:02
Re: Альфа-Банк
Додано: Нед 06 лют, 2022 15:31
Без терминала и вопрос бы не стоял, тут моня на 1 месте. они еще запускают эквайринг через кьюар код с минимальной комиссией, но пока нужен именно ПОС терминал.
Додано: Нед 06 лют, 2022 17:54
Re: Альфа-Банк
Правительство расширило куда можно потратить ковидную тысячу, в том числе на освітні послуги. Можно ли картой е-підтримка оплатить детский сад?
Поддержка сенса говорит что детский сад не относится к освітнім послугам. А все предыдущие оплаты за детский сад идут почему то с мсс 6012
Додано: Нед 06 лют, 2022 18:17
Комунікації про оплату освітніх закладів поки не було.
Додано: Нед 06 лют, 2022 20:05
З 7 лютого «єПідтримку» можна буде використати на освіту, шкільне приладдя та канцелярські вироби.
Категорія «освіта» включає наступні МСС-коди: 8211, 8220, 8241, 8249, 8299, «шкільне приладдя та канцелярські вироби» — 5943.
Крім того, розширюється список МСС-кодів для наступних категорій:
🔴 Культура — 5968 (підписка на газети), 5994 (розповсюдження друкованих ЗМІ), 5998 (акваріуми, дельфінарії, звіринці та морські парки);
🔴 Спорт — 5941 (магазини спортивних товарів), 7032 (рекреаційні та спортивні табори), 7911 (танцклуби, танцшколи та студії).
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2) пункт 4 викласти в такій редакції:
“4. Допомога надається отримувачам допомоги виключно для придбання у безготівковій формі з використанням платіжних карток та/або їх реквізитів послуг у сферах культури, освіти (у тому числі оплата здобуття дошкільної, позашкільної освіти, занять у гуртках, секціях, здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, харчування в закладах освіти, проживання в гуртожитках закладів освіти), фізичної культури і спорту, здійснення внутрішніх пасажирських перевезень залізничним та авіаційним транспортом, для придбання книжок, друкованих засобів масової інформації, товарів спортивного призначення, шкільного приладдя та канцелярських виробів, а також для придбання отримувачами допомоги віком від 60 років лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Державного реєстру лікарських засобів, у суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність у зазначених сферах на території України, зареєстрованих відповідно до законодавства, та яким банком-еквайром встановлено код категорії продавця (Merchant Category Code, далі — МСС-код) з переліку, наведеного у додатку 1 (далі — суб’єкт господарювання).”;
Додано: Нед 06 лют, 2022 20:40
З 07/02 вступають зміни (про МСС коди, які згадали вище) і мінімальний вік для оформлення картки
Статтю (
Додано: Нед 06 лют, 2022 21:24
Востаннє редагувалось ВIВ в Нед 06 лют, 2022 21:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 06 лют, 2022 21:29
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