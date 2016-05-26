RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 108109110111

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4.1 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
63%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 21:39

  novichok написав:
  ВIВ написав:
  Кочевник написав:Раз-день-місяць.

За месяц всего 500??? Серьезно?
Это на выход, на выход или в сумме?

500т. На выход СЭП.Хотя може представитель поправит?!

На відправку переказу за реквізитами через Sense/Альфа-мобайл/MyAlfaBank ліміт 150 000грн на один переказ, 250 000грн на добу, 500 000грн за останні 30 днів
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 11336
З нами з: 18.02.13
Подякував: 128 раз.
Подякували: 1176 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 21:48

А пакет Вайт можно открыть и пользовать без пластика, а потом получить пластик на новой почте,как Хамелеон?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2548
З нами з: 31.03.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 21:50

Альфа-Банк

novichok написав:А пакет Вайт можно открыть и пользовать без пластика, а потом получить пластик на новой почте,как Хамелеон?
Елементарно :)
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1957
З нами з: 27.02.19
Подякував: 811 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 108109110111
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: patrikk, sens, valya, WallNutPen і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 269, 270, 271
clientage » Чет 02 січ, 2020 00:52
2703 96981
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 лют, 2022 21:46
Ой+
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 36, 37, 38
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
373 31139
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 лют, 2022 20:31
MASolomko
РВС Банк 1 ... 61, 62, 63
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:59
627 188927
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 лют, 2022 17:05
la9

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (307)
06.02.2022 21:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.