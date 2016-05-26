На відправку переказу за реквізитами через Sense/Альфа-мобайл/MyAlfaBank ліміт 150 000грн на один переказ, 250 000грн на добу, 500 000грн за останні 30 днів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 лют, 2022 21:39
На відправку переказу за реквізитами через Sense/Альфа-мобайл/MyAlfaBank ліміт 150 000грн на один переказ, 250 000грн на добу, 500 000грн за останні 30 днів
Додано: Нед 06 лют, 2022 21:48
А пакет Вайт можно открыть и пользовать без пластика, а потом получить пластик на новой почте,как Хамелеон?
Додано: Нед 06 лют, 2022 21:50
Альфа-Банк
Елементарно
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