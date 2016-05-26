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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 108109110111

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4.1 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
63%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 21:39

  novichok написав:
  ВIВ написав:
  Кочевник написав:Раз-день-місяць.

За месяц всего 500??? Серьезно?
Это на выход, на выход или в сумме?

500т. На выход СЭП.Хотя може представитель поправит?!

На відправку переказу за реквізитами через Sense/Альфа-мобайл/MyAlfaBank ліміт 150 000грн на один переказ, 250 000грн на добу, 500 000грн за останні 30 днів
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 21:48

А пакет Вайт можно открыть и пользовать без пластика, а потом получить пластик на новой почте,как Хамелеон?
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 21:50

Альфа-Банк

novichok написав:А пакет Вайт можно открыть и пользовать без пластика, а потом получить пластик на новой почте,как Хамелеон?
Елементарно :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 22:11

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:На відправку переказу за реквізитами через Sense/Альфа-мобайл/MyAlfaBank ліміт 150 000грн на один переказ, 250 000грн на добу, 500 000грн за останні 30 днів

А после 500К в месяц просто не пройдет платеж?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 22:15

  ВIВ написав:
  Alfa_Bank написав:На відправку переказу за реквізитами через Sense/Альфа-мобайл/MyAlfaBank ліміт 150 000грн на один переказ, 250 000грн на добу, 500 000грн за останні 30 днів

А после 500К в месяц просто не пройдет платеж?

Просто не пройде. Так.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 22:18

  Alfa_Bank написав:На відправку переказу за реквізитами через Sense/Альфа-мобайл/MyAlfaBank ліміт 150 000грн на один переказ, 250 000грн на добу, 500 000грн за останні 30 днів


Это с каких пор на 30 дней? Всегда было до конца календарного месяца. Ровно в полночь при наступлении нового месяца лимит обновлялся.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 23:09

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:На відправку переказу за реквізитами через Sense/Альфа-мобайл/MyAlfaBank ліміт 150 000грн на один переказ, 250 000грн на добу, 500 000грн за останні 30 днів


Это с каких пор на 30 дней? Всегда было до конца календарного месяца. Ровно в полночь при наступлении нового месяца лимит обновлялся.

Раніше було "за останні 30 днів". Візьму питання про особливості розрахунку на уточнення, завтра повернусь з відповіддю
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 23:16

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:На відправку переказу за реквізитами через Sense/Альфа-мобайл/MyAlfaBank ліміт 150 000грн на один переказ, 250 000грн на добу, 500 000грн за останні 30 днів


Это с каких пор на 30 дней? Всегда было до конца календарного месяца. Ровно в полночь при наступлении нового месяца лимит обновлялся.

Раніше було "за останні 30 днів". Візьму питання про особливості розрахунку на уточнення, завтра повернусь з відповіддю


чтобы Вам было легче искать
https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360017189360
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 23:17

  Кочевник написав:
  ВIВ написав:
  Alfa_Bank написав:На відправку переказу за реквізитами через Sense/Альфа-мобайл/MyAlfaBank ліміт 150 000грн на один переказ, 250 000грн на добу, 500 000грн за останні 30 днів

А после 500К в месяц просто не пройдет платеж?

Просто не пройде. Так.


там около уже будут писать "осталось отправить столько-то"
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 23:33

  cohan написав:чтобы Вам было легче искать
https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360017189360

В тому то й справа, що оновлення інформації не бачив, тому уточню :(
Alfa_Bank
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