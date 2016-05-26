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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 109110111112

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4.1 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
63%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 23:39

  Alfa_Bank написав:
  cohan написав:чтобы Вам было легче искать
https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360017189360

В тому то й справа, що оновлення інформації не бачив, тому уточню :(


Поверьте свиням на слово.
Все лимиты в ИБ на календарный месяц.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 10:11

  IMPRINTER написав:Поверьте свиням на слово.
Все лимиты в ИБ на календарный месяц.

У аллы нет такого идиотского понятия "30 дней", и это прекрасно
mustbe
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Повідомлень: 6165
З нами з: 27.12.17
Подякував: 132 раз.
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  #<1 ... 109110111112
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