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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 лют, 2022 23:39
Alfa_Bank написав:
В тому то й справа, що оновлення інформації не бачив, тому уточню
Поверьте свиням на слово.
Все лимиты в ИБ на календарный месяц.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 10:11
IMPRINTER написав:
Поверьте свиням на слово.
Все лимиты в ИБ на календарный месяц.
У аллы нет такого идиотского понятия "30 дней", и это прекрасно
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mustbe
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la9
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