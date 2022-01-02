Альфабанк, а что у Вас за нововведения, при подтверждении платежа в интернете? Выскакивает окно с просьбой подтвердить платёж в мобильном приложении банка. И начинается обратный отсчёт в 61 секунду. Только потом приходит код подтверждения. При этом в самом приложении ничего не происходит. В принципе минуту подождать не проблема. Только, вот при платеже через гуглпей, постоянно выскакивает ошибка и до окна ввода 3DS дело даже не доходит.
Фантом написав:Альфабанк, а что у Вас за нововведения, при подтверждении платежа в интернете? Выскакивает окно с просьбой подтвердить платёж в мобильном приложении банка. И начинается обратный отсчёт в 61 секунду. Только потом приходит код подтверждения. При этом в самом приложении ничего не происходит. В принципе минуту подождать не проблема. Только, вот при платеже через гуглпей, постоянно выскакивает ошибка и до окна ввода 3DS дело даже не доходит.
Вам має приходити пуш з можливістю перейти в додаток і там вже можна буде підтвердити операцію. Якщо не приходить, то перевірте версію додатку (має бути остання) і перезавантажте телефон та очистіть кеш повідомлень. Якщо і це не допоможе, то напишіть нам, будь ласка, в особисті повідомлення