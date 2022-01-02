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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 109110111112

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Альфа-Банк 4.1 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
70%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
2
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 23:39

  Alfa_Bank написав:
  cohan написав:чтобы Вам было легче искать
https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360017189360

В тому то й справа, що оновлення інформації не бачив, тому уточню :(


Поверьте свиням на слово.
Все лимиты в ИБ на календарный месяц.
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 10:11

  IMPRINTER написав:Поверьте свиням на слово.
Все лимиты в ИБ на календарный месяц.

У аллы нет такого идиотского понятия "30 дней", и это прекрасно
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 10:42

  mustbe написав:
  IMPRINTER написав:Поверьте свиням на слово.
Все лимиты в ИБ на календарный месяц.

У аллы нет такого идиотского понятия "30 дней", и это прекрасно

Ну такое понятие есть у МПС, т.е. с лимитами по чужим картам-донорам нуна быть осторожнее )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 10:33

Re: Альфа-Банк

Альфабанк, а что у Вас за нововведения, при подтверждении платежа в интернете?
Выскакивает окно с просьбой подтвердить платёж в мобильном приложении банка. И начинается обратный отсчёт в 61 секунду. Только потом приходит код подтверждения. При этом в самом приложении ничего не происходит.
Зображення
В принципе минуту подождать не проблема. Только, вот при платеже через гуглпей, постоянно выскакивает ошибка и до окна ввода 3DS дело даже не доходит.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 10:55

Re: Альфа-Банк

При пополнении в сенсе с другой карты после ввода кода подтверждения от банка отправителя вылетает "сталася помилка, спробуйте ще"
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 10:57

  Alex_ki написав:При пополнении в сенсе с другой карты после ввода кода подтверждения от банка отправителя вылетает "сталася помилка, спробуйте ще"

походу "кино снова начинается"
sergia
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 11:22

  Фантом написав:Альфабанк, а что у Вас за нововведения, при подтверждении платежа в интернете?
Выскакивает окно с просьбой подтвердить платёж в мобильном приложении банка. И начинается обратный отсчёт в 61 секунду. Только потом приходит код подтверждения. При этом в самом приложении ничего не происходит.
Зображення
В принципе минуту подождать не проблема. Только, вот при платеже через гуглпей, постоянно выскакивает ошибка и до окна ввода 3DS дело даже не доходит.

Вам має приходити пуш з можливістю перейти в додаток і там вже можна буде підтвердити операцію. Якщо не приходить, то перевірте версію додатку (має бути остання) і перезавантажте телефон та очистіть кеш повідомлень. Якщо і це не допоможе, то напишіть нам, будь ласка, в особисті повідомлення
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 11:25

  Alex_ki написав:При пополнении в сенсе с другой карты после ввода кода подтверждения от банка отправителя вылетает "сталася помилка, спробуйте ще"

Такого не повинно бути, можуть бути проблеми з картокою відправника. Напишіть нам, будь ласка, в особисті повідомлення. Перевіримо все зі свого боку
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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