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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 лют, 2022 13:01
Citizen_D написав: Alfa_Bank написав:
Вам має приходити пуш з можливістю перейти в додаток і там вже можна буде підтвердити операцію. Якщо не приходить, то перевірте версію додатку (має бути остання) і перезавантажте телефон та очистіть кеш повідомлень. Якщо і це не допоможе, то напишіть нам, будь ласка, в особисті повідомлення
Не помогает даже замена телефона с полной установкой. Жду минуту, получаю в смс и вперёд.
У меня работает
Но у Мони, Фарса или Бобра эт гораздо лучше организовано
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Додано: Вів 08 лют, 2022 13:22
Alfa_Bank написав:
Вам має приходити пуш з можливістю перейти в додаток і там вже можна буде підтвердити операцію. Якщо не приходить, то перевірте версію додатку (має бути остання) і перезавантажте телефон та очистіть кеш повідомлень. Якщо і це не допоможе, то напишіть нам, будь ласка, в особисті повідомлення
Всё сделал, как не приходили пуши так и не приходят. И не только у меня. Из моих родственников и друзей вобще никому не приходят. Как всегда ваши программисты, запускают сырой продукт и тренируются на пользователях.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 13:28
Фантом
А мне всегда приходят! Для корректной работы рекомендую разрешить Sense работу в фоновом режиме, автозапуск и косвенный запуск вместо автоматического управления. Названия разрешений указаны как они у меня в настройках оболочки Huawei EMUI - работает идеально.
Может у вас ещё и с настройками уведомлений что-то накручено. У себя не трогал (всё по умолчанию).
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Додано: Вів 08 лют, 2022 13:32
Vorlon написав:Фантом
А мне всегда приходят! Для корректной работы рекомендую разрешить Sense работу в фоновом режиме, автозапуск и косвенный запуск вместо автоматического управления. Названия разрешений указаны как они у меня в настройках оболочки Huawei EMUI - работает идеально.
Может у вас ещё и с настройками уведомлений что-то накручено. У себя не трогал (всё по умолчанию).
О. Хороший совет. Заработало спасибо. Сейчас ещё на гуглпей затестю.
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