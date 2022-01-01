RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 110111112113

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4.1 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
70%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
2
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:01

  Citizen_D написав:
  Alfa_Bank написав:Вам має приходити пуш з можливістю перейти в додаток і там вже можна буде підтвердити операцію. Якщо не приходить, то перевірте версію додатку (має бути остання) і перезавантажте телефон та очистіть кеш повідомлень. Якщо і це не допоможе, то напишіть нам, будь ласка, в особисті повідомлення

Не помогает даже замена телефона с полной установкой. Жду минуту, получаю в смс и вперёд.

У меня работает
Но у Мони, Фарса или Бобра эт гораздо лучше организовано 8)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1771
З нами з: 05.05.21
Подякував: 115 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:22

  Alfa_Bank написав:Вам має приходити пуш з можливістю перейти в додаток і там вже можна буде підтвердити операцію. Якщо не приходить, то перевірте версію додатку (має бути остання) і перезавантажте телефон та очистіть кеш повідомлень. Якщо і це не допоможе, то напишіть нам, будь ласка, в особисті повідомлення

Всё сделал, как не приходили пуши так и не приходят. И не только у меня. Из моих родственников и друзей вобще никому не приходят. Как всегда ваши программисты, запускают сырой продукт и тренируются на пользователях.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2385
З нами з: 18.05.16
Подякував: 357 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:28

Фантом
А мне всегда приходят! Для корректной работы рекомендую разрешить Sense работу в фоновом режиме, автозапуск и косвенный запуск вместо автоматического управления. Названия разрешений указаны как они у меня в настройках оболочки Huawei EMUI - работает идеально.

Может у вас ещё и с настройками уведомлений что-то накручено. У себя не трогал (всё по умолчанию).
Vorlon
 
Повідомлень: 10015
З нами з: 14.06.13
Подякував: 473 раз.
Подякували: 1081 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:32

  Vorlon написав:Фантом
А мне всегда приходят! Для корректной работы рекомендую разрешить Sense работу в фоновом режиме, автозапуск и косвенный запуск вместо автоматического управления. Названия разрешений указаны как они у меня в настройках оболочки Huawei EMUI - работает идеально.

Может у вас ещё и с настройками уведомлений что-то накручено. У себя не трогал (всё по умолчанию).

О. Хороший совет. Заработало спасибо. Сейчас ещё на гуглпей затестю.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2385
З нами з: 18.05.16
Подякував: 357 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 110111112113
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Kalgan, kostya77, moveton, PUMB, Кочевник, Фантом і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 37, 38, 39
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
388 50449
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лют, 2022 12:45
Amethyst
ОТП БАНК 1 ... 706, 707, 708
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
7071 1760332
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лют, 2022 12:35
sens
Агропросперис Банк (Астра Банк) 1 ... 255, 256, 257
Anonymous » П'ят 19 вер, 2008 14:21
2568 507611
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лют, 2022 12:13
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1124)
08.02.2022 13:32
Рынок ОВГЗ (2701)
08.02.2022 13:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.