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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 111112113114>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4.2 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
9%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
64%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:01

  Citizen_D написав:
  Alfa_Bank написав:Вам має приходити пуш з можливістю перейти в додаток і там вже можна буде підтвердити операцію. Якщо не приходить, то перевірте версію додатку (має бути остання) і перезавантажте телефон та очистіть кеш повідомлень. Якщо і це не допоможе, то напишіть нам, будь ласка, в особисті повідомлення

Не помогает даже замена телефона с полной установкой. Жду минуту, получаю в смс и вперёд.

У меня работает
Но у Мони, Фарса или Бобра эт гораздо лучше организовано 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:22

  Alfa_Bank написав:Вам має приходити пуш з можливістю перейти в додаток і там вже можна буде підтвердити операцію. Якщо не приходить, то перевірте версію додатку (має бути остання) і перезавантажте телефон та очистіть кеш повідомлень. Якщо і це не допоможе, то напишіть нам, будь ласка, в особисті повідомлення

Всё сделал, как не приходили пуши так и не приходят. И не только у меня. Из моих родственников и друзей вобще никому не приходят. Как всегда ваши программисты, запускают сырой продукт и тренируются на пользователях.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:28

Фантом
А мне всегда приходят! Для корректной работы рекомендую разрешить Sense работу в фоновом режиме, автозапуск и косвенный запуск вместо автоматического управления. Названия разрешений указаны как они у меня в настройках оболочки Huawei EMUI - работает идеально.

Может у вас ещё и с настройками уведомлений что-то накручено. У себя не трогал (всё по умолчанию).
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:32

  Vorlon написав:Фантом
А мне всегда приходят! Для корректной работы рекомендую разрешить Sense работу в фоновом режиме, автозапуск и косвенный запуск вместо автоматического управления. Названия разрешений указаны как они у меня в настройках оболочки Huawei EMUI - работает идеально.

Может у вас ещё и с настройками уведомлений что-то накручено. У себя не трогал (всё по умолчанию).

О. Хороший совет. Заработало спасибо. Сейчас ещё на гуглпей затестю.
П.С. С гуглом проблема так и осталась. Пуш то приходит, но всё равно, через секунду выдаёт ошибку.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 14:11

Re: Альфа-Банк

Кому-то уже приходили орехи за киевстар?
sir_vit
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 14:30

  Фантом написав:Из моих родственников и друзей вобще никому не приходят


чьи клоны сенсов установлены на вашем телефоне? )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 14:40

  IMPRINTER написав:
  Фантом написав:Из моих родственников и друзей вобще никому не приходят


чьи клоны сенсов установлены на вашем телефоне? )

Ничьи. У всех свои телефоны. Иногда захожу в приложение под акком жены, но без клонов. Просто вышел из своего акка, вошёл в её.
С пушами разобрался, по умолчанию уведомления были выключены, подключил принудительно. А с гуглпеем представитель разбирается.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 14:48

  Фантом написав:
  IMPRINTER написав:
  Фантом написав:Из моих родственников и друзей вобще никому не приходят


чьи клоны сенсов установлены на вашем телефоне? )

Ничьи. У всех свои телефоны. Иногда захожу в приложение под акком жены, но без клонов. Просто вышел из своего акка, вошёл в её.
С пушами разобрался, по умолчанию уведомления были выключены, подключил принудительно. А с гуглпеем представитель разбирается.


а вас алла не лочит за такое?
обычно после выхода/входа в разные акки алла раньше лочила намертво, особенно если сразу после входа делается какая то операция ... в сенсеже по сути новый вход это как новвая учетка - все по новой регистрация с номером карты и т.п.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 14:58

  IMPRINTER написав:
  Фантом написав:
  IMPRINTER написав:чьи клоны сенсов установлены на вашем телефоне? )

Ничьи. У всех свои телефоны. Иногда захожу в приложение под акком жены, но без клонов. Просто вышел из своего акка, вошёл в её.
С пушами разобрался, по умолчанию уведомления были выключены, подключил принудительно. А с гуглпеем представитель разбирается.


а вас алла не лочит за такое?
обычно после выхода/входа в разные акки алла раньше лочила намертво, особенно если сразу после входа делается какая то операция ... в сенсеже по сути новый вход это как новвая учетка - все по новой регистрация с номером карты и т.п.

Ну заходы в ДВА акка Алка еще терпит. А вот три, похоже, уже не стерпела :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:01

  sir_vit написав:Кому-то уже приходили орехи за киевстар?

Да, только что пришли.
Oktawa
 
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