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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 лют, 2022 15:02
sir_vit написав:Кому-то уже приходили орехи за киевстар?
Тільки що прийшли.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 15:11
Тоже только что пришли
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