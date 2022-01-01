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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4.2 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
9%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
64%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:02

Re: Альфа-Банк

sir_vit написав:Кому-то уже приходили орехи за киевстар?
Тільки що прийшли.
Zochan
 
Повідомлень: 433
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 50 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:11

Re: Альфа-Банк

Тоже только что пришли
sir_vit
 
Повідомлень: 25
З нами з: 14.03.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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cohan

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