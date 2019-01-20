RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 111112113114

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4.2 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
9%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
64%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:02

Re: Альфа-Банк

sir_vit написав:Кому-то уже приходили орехи за киевстар?
Тільки що прийшли.
Zochan
 
Повідомлень: 433
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:11

Re: Альфа-Банк

Тоже только что пришли
sir_vit
 
Повідомлень: 25
З нами з: 14.03.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:23

  Фантом написав:
  IMPRINTER написав:
  Фантом написав:Из моих родственников и друзей вобще никому не приходят


чьи клоны сенсов установлены на вашем телефоне? )

Ничьи. У всех свои телефоны. Иногда захожу в приложение под акком жены, но без клонов. Просто вышел из своего акка, вошёл в её.
С пушами разобрался, по умолчанию уведомления были выключены, подключил принудительно. А с гуглпеем представитель разбирается.

тоже не работают, надо разбираться.
уведомления в самом Сенсе или на смартфоне для приложения Сенс?
sergia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 313
З нами з: 14.12.20
Подякував: 82 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:42

Возврат

Если ринейр пишет что возвращает деньги на ту карту, которой был куплен билет,а это была карта максимум, которая закрылась по срокам. Какие мои действия? Деньги не потеряются? С ринейр вообще невозможно связаться!
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1088
З нами з: 26.10.11
Подякував: 27 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:49

Re: Альфа-Банк

mihasik, скорее всего, средства зайдут на транзитный счёт банка, а затем надо будет обращаться в банк.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4250
З нами з: 08.03.18
Подякував: 478 раз.
Подякували: 800 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 111112113114
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: green і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Агропросперис Банк (Астра Банк) 1 ... 256, 257, 258
Anonymous » П'ят 19 вер, 2008 14:21
2573 508074
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лют, 2022 16:35
green
Банк Восток 1 ... 82, 83, 84
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
837 635887
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лют, 2022 16:34
Клієнт
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 38, 39, 40
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
392 51067
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лют, 2022 15:23
Hella

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Південний (1065)
08.02.2022 16:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.