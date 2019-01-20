Тільки що прийшли.sir_vit написав:Кому-то уже приходили орехи за киевстар?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 лют, 2022 15:02
Re: Альфа-Банк
Тільки що прийшли.
Додано: Вів 08 лют, 2022 15:11
Re: Альфа-Банк
Тоже только что пришли
Додано: Вів 08 лют, 2022 15:23
тоже не работают, надо разбираться.
уведомления в самом Сенсе или на смартфоне для приложения Сенс?
Додано: Вів 08 лют, 2022 15:42
Возврат
Если ринейр пишет что возвращает деньги на ту карту, которой был куплен билет,а это была карта максимум, которая закрылась по срокам. Какие мои действия? Деньги не потеряются? С ринейр вообще невозможно связаться!
Додано: Вів 08 лют, 2022 15:49
Re: Альфа-Банк
mihasik, скорее всего, средства зайдут на транзитный счёт банка, а затем надо будет обращаться в банк.
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