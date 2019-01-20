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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Альфа-Банк 4.2 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
9%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
64%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:02

Re: Альфа-Банк

sir_vit написав:Кому-то уже приходили орехи за киевстар?
Тільки що прийшли.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:11

Re: Альфа-Банк

Тоже только что пришли
sir_vit
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:23

  Фантом написав:
  IMPRINTER написав:
  Фантом написав:Из моих родственников и друзей вобще никому не приходят


чьи клоны сенсов установлены на вашем телефоне? )

Ничьи. У всех свои телефоны. Иногда захожу в приложение под акком жены, но без клонов. Просто вышел из своего акка, вошёл в её.
С пушами разобрался, по умолчанию уведомления были выключены, подключил принудительно. А с гуглпеем представитель разбирается.

тоже не работают, надо разбираться.
уведомления в самом Сенсе или на смартфоне для приложения Сенс?
sergia
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:42

Возврат

Если ринейр пишет что возвращает деньги на ту карту, которой был куплен билет,а это была карта максимум, которая закрылась по срокам. Какие мои действия? Деньги не потеряются? С ринейр вообще невозможно связаться!
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:49

Re: Альфа-Банк

mihasik, скорее всего, средства зайдут на транзитный счёт банка, а затем надо будет обращаться в банк.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 17:17

  mihasik написав:Если ринейр пишет что возвращает деньги на ту карту, которой был куплен билет,а это была карта максимум, которая закрылась по срокам. Какие мои действия? Деньги не потеряются? С ринейр вообще невозможно связаться!

Якщо рахунок вже закрито, то можна буде в касі отримати кошти
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 17:23

  Alfa_Bank написав:
  mihasik написав:Если ринейр пишет что возвращает деньги на ту карту, которой был куплен билет,а это была карта максимум, которая закрылась по срокам. Какие мои действия? Деньги не потеряются? С ринейр вообще невозможно связаться!

Якщо рахунок вже закрито, то можна буде в касі отримати кошти

Как узнать когда придут деньги и у кого?
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 17:56

  IMPRINTER написав:
а вас алла не лочит за такое?
обычно после выхода/входа в разные акки алла раньше лочила намертво, особенно если сразу после входа делается какая то операция ... в сенсеже по сути новый вход это как новвая учетка - все по новой регистрация с номером карты и т.п.


Неа не лочит. Но я сильно за это и не переживаю. Жена рядом. По звонку, если не заикаться разлочат. Алла по сравнению с бобром, верх толерантности.
П.С. В три акка не рискнул бы зайти.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 18:18

  Amethyst написав:
  Citizen_D написав:
  Alfa_Bank написав:Вам має приходити пуш з можливістю перейти в додаток і там вже можна буде підтвердити операцію.

Не помогает даже замена телефона с полной установкой. Жду минуту, получаю в смс и вперёд.

У меня работает
Но у Мони, Фарса или Бобра эт гораздо лучше организовано 8)

Согласен . Эти банки + Пумб и УСБ работают без нареканий. С Аллой проблемы начались после очередного обновления сенса и пока отношения не наладились.
Citizen_D
 
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