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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 лют, 2022 15:02
sir_vit написав:Кому-то уже приходили орехи за киевстар?
Тільки що прийшли.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 15:11
Тоже только что пришли
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Додано: Вів 08 лют, 2022 15:23
Фантом написав: IMPRINTER написав: Фантом написав:
Из моих родственников и друзей вобще никому не приходят
чьи клоны сенсов установлены на вашем телефоне? )
Ничьи. У всех свои телефоны. Иногда захожу в приложение под акком жены, но без клонов. Просто вышел из своего акка, вошёл в её.
С пушами разобрался, по умолчанию уведомления были выключены, подключил принудительно. А с гуглпеем представитель разбирается.
тоже не работают, надо разбираться.
уведомления в самом Сенсе или на смартфоне для приложения Сенс?
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sergia
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Додано: Вів 08 лют, 2022 15:42
Если ринейр пишет что возвращает деньги на ту карту, которой был куплен билет,а это была карта максимум, которая закрылась по срокам. Какие мои действия? Деньги не потеряются? С ринейр вообще невозможно связаться!
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mihasik
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Додано: Вів 08 лют, 2022 15:49
mihasik, скорее всего, средства зайдут на транзитный счёт банка, а затем надо будет обращаться в банк.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 17:17
mihasik написав:
Если ринейр пишет что возвращает деньги на ту карту, которой был куплен билет,а это была карта максимум, которая закрылась по срокам. Какие мои действия? Деньги не потеряются? С ринейр вообще невозможно связаться!
Якщо рахунок вже закрито, то можна буде в касі отримати кошти
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 08 лют, 2022 17:23
Alfa_Bank написав: mihasik написав:
Если ринейр пишет что возвращает деньги на ту карту, которой был куплен билет,а это была карта максимум, которая закрылась по срокам. Какие мои действия? Деньги не потеряются? С ринейр вообще невозможно связаться!
Якщо рахунок вже закрито, то можна буде в касі отримати кошти
Как узнать когда придут деньги и у кого?
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mihasik
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Додано: Вів 08 лют, 2022 17:56
IMPRINTER написав:
а вас алла не лочит за такое?
обычно после выхода/входа в разные акки алла раньше лочила намертво, особенно если сразу после входа делается какая то операция ... в сенсеже по сути новый вход это как новвая учетка - все по новой регистрация с номером карты и т.п.
Неа не лочит. Но я сильно за это и не переживаю. Жена рядом. По звонку, если не заикаться разлочат. Алла по сравнению с бобром, верх толерантности.
П.С. В три акка не рискнул бы зайти.
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Фантом
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Додано: Вів 08 лют, 2022 18:18
Amethyst написав: Citizen_D написав: Alfa_Bank написав:
Вам має приходити пуш з можливістю перейти в додаток і там вже можна буде підтвердити операцію.
Не помогает даже замена телефона с полной установкой. Жду минуту, получаю в смс и вперёд.
У меня работает
Но у Мони, Фарса или Бобра эт гораздо лучше организовано
Согласен . Эти банки + Пумб и УСБ работают без нареканий. С Аллой проблемы начались после очередного обновления сенса и пока отношения не наладились.
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Citizen_D
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