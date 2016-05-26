Додано: Вів 08 лют, 2022 19:42

Фантом написав: IMPRINTER написав:

а вас алла не лочит за такое?

обычно после выхода/входа в разные акки алла раньше лочила намертво, особенно если сразу после входа делается какая то операция ... в сенсеже по сути новый вход это как новвая учетка - все по новой регистрация с номером карты и т.п. а вас алла не лочит за такое?обычно после выхода/входа в разные акки алла раньше лочила намертво, особенно если сразу после входа делается какая то операция ... в сенсеже по сути новый вход это как новвая учетка - все по новой регистрация с номером карты и т.п.



Неа не лочит. Но я сильно за это и не переживаю. Жена рядом. По звонку, если не заикаться разлочат. Алла по сравнению с бобром, верх толерантности.

П.С. В три акка не рискнул бы зайти. Неа не лочит. Но я сильно за это и не переживаю. Жена рядом. По звонку, если не заикаться разлочат. Алла по сравнению с бобром, верх толерантности.П.С. В три акка не рискнул бы зайти.

Кстати, гестапо уже вопросы освежило, так что рекомендую свиням проконсультировать своих мам/жен/любовниц, которые у вас работают на должности "женского голоса", чтоб знали что отвечать )):1) модель вашего телефон2) с каких устройств заходили в учетку за посление 30 дней3) на какое третье лицо выдана доп карта от вашего счета4) как зовут вашего брата/коллегу по работе и т.д, кого вы указывали в качествве контактного лица при заявке на кредитку 10 лет назад5) + снова вернули вопрос про знак зодиака ... осталось тока спросить в какой день родился мой ангел-хранитель или святой а так же какой камень меня символизирует по поверьям друидовпро классчичекие вопросы - есть ди у меня депози, кредиты и т.п. я молчув общем в ж0пу без вазелинаа конкретно залезли ...