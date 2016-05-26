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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 лют, 2022 19:22
Alfa_Bank написав:
Повернення проходить протягом 45 днів за правилами МПС
Якщо йде зарахування на закритий рахунок, то ви отримаєте смс/повідомлення на вайбер. У вас саме рахунок закрито, чи тільки пластик анульований?
Закрывал через чат, около года назад. Как они закрыли, без понятия.
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mihasik
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Додано: Вів 08 лют, 2022 19:29
IMPRINTER написав:
чьи клоны сенсов установлены на вашем телефоне? )
Вбудоване клонування від Xiaomi (Poco)
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Додано: Вів 08 лют, 2022 19:37
mihasik написав:
Как они закрыли, без понятия.
А как писали про закрытие и что?
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Додано: Вів 08 лют, 2022 19:42
Фантом написав: IMPRINTER написав:
а вас алла не лочит за такое?
обычно после выхода/входа в разные акки алла раньше лочила намертво, особенно если сразу после входа делается какая то операция ... в сенсеже по сути новый вход это как новвая учетка - все по новой регистрация с номером карты и т.п.
Неа не лочит. Но я сильно за это и не переживаю. Жена рядом. По звонку, если не заикаться разлочат. Алла по сравнению с бобром, верх толерантности.
П.С. В три акка не рискнул бы зайти.
Кстати, гестапо уже вопросы освежило, так что рекомендую свиням проконсультировать своих мам/жен/любовниц, которые у вас работают на должности "женского голоса", чтоб знали что отвечать )):
1) модель вашего телефон
2) с каких устройств заходили в учетку за посление 30 дней
3) на какое третье лицо выдана доп карта от вашего счета
4) как зовут вашего брата/коллегу по работе и т.д, кого вы указывали в качествве контактного лица при заявке на кредитку 10 лет назад
5) + снова вернули вопрос про знак зодиака ... осталось тока спросить в какой день родился мой ангел-хранитель или святой а так же какой камень меня символизирует по поверьям друидов
про классчичекие вопросы - есть ди у меня депози, кредиты и т.п. я молчу
в общем в ж0пу без вазелинаа конкретно залезли ...
Востаннє редагувалось IMPRINTER
в Вів 08 лют, 2022 19:52, всього редагувалось 3 разів.
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IMPRINTER
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Додано: Вів 08 лют, 2022 19:46
IMPRINTER написав: Фантом написав: IMPRINTER написав:
а вас алла не лочит за такое?
обычно после выхода/входа в разные акки алла раньше лочила намертво, особенно если сразу после входа делается какая то операция ... в сенсеже по сути новый вход это как новвая учетка - все по новой регистрация с номером карты и т.п.
Неа не лочит. Но я сильно за это и не переживаю. Жена рядом. По звонку, если не заикаться разлочат. Алла по сравнению с бобром, верх толерантности.
П.С. В три акка не рискнул бы зайти.
Гестапо уже вопросы освежило, кстати:
1) модель вашего телефон
2) с каких устройств заходили в учетку за посление 30 дней
3) на какое третье лицо выдана доп карта от вашего счета
4) как зовут вашего брата/коллегу по работе и т.д, кого вы указывали в качествве контактного лица при заявке на кредитку
5) + снова вернули вопрос про знак зодиака ... осталось тока спросить в какой день родился мой ангел-хранитель или святой а так же какой камень меня символизирует по поверьям друидов
про классчичекие вопросы - есть ди у меня депози, кредиты и т.п. я молчу
в общем в ж0пу без вазелинаа конкретно залезли ...
Ну надо хотя бы шобы они предлагали ТРИ вар-та ответа из которых один правильный
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Amethyst
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Додано: Вів 08 лют, 2022 19:49
Amethyst
ага ... щас ... в качестве подсказки по контактному лицу могут тока сказать кем он вам приходится - ну как было в анкете ... вы указывали, что вашим контактным лицом является ваш брат - как его Ф.И.О.? ... а кредитка оформлялась 10 лет назад, к слову ...
на вопрос о знаке зодиака сказал, что я всякой антинаучной чушью не страдаю и не обязан это знать. но пришлось ответить т.к. пригрозили локом )
Востаннє редагувалось IMPRINTER
в Вів 08 лют, 2022 19:50, всього редагувалось 2 разів.
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IMPRINTER
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Додано: Вів 08 лют, 2022 19:50
пополнение депозита 200% это как?
нач 10т это можна на 10 или на 20?
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v57
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Додано: Вів 08 лют, 2022 20:01
v57 написав:
пополнение депозита 200% это как?
нач 10т это можна на 10 или на 20?
т.е. максимальная общая сумма депо в три раза больше первичного размещения
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