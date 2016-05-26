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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 112113114115

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4.2 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
9%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
64%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 19:22

  Alfa_Bank написав:Повернення проходить протягом 45 днів за правилами МПС

Якщо йде зарахування на закритий рахунок, то ви отримаєте смс/повідомлення на вайбер. У вас саме рахунок закрито, чи тільки пластик анульований?

Закрывал через чат, около года назад. Как они закрыли, без понятия.
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 19:29

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:чьи клоны сенсов установлены на вашем телефоне? )

Вбудоване клонування від Xiaomi (Poco)
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 19:37

Re: Альфа-Банк

  mihasik написав:Как они закрыли, без понятия.
А как писали про закрытие и что?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 19:42

  Фантом написав:
  IMPRINTER написав:
а вас алла не лочит за такое?
обычно после выхода/входа в разные акки алла раньше лочила намертво, особенно если сразу после входа делается какая то операция ... в сенсеже по сути новый вход это как новвая учетка - все по новой регистрация с номером карты и т.п.


Неа не лочит. Но я сильно за это и не переживаю. Жена рядом. По звонку, если не заикаться разлочат. Алла по сравнению с бобром, верх толерантности.
П.С. В три акка не рискнул бы зайти.


Кстати, гестапо уже вопросы освежило, так что рекомендую свиням проконсультировать своих мам/жен/любовниц, которые у вас работают на должности "женского голоса", чтоб знали что отвечать )):

1) модель вашего телефон
2) с каких устройств заходили в учетку за посление 30 дней
3) на какое третье лицо выдана доп карта от вашего счета
4) как зовут вашего брата/коллегу по работе и т.д, кого вы указывали в качествве контактного лица при заявке на кредитку 10 лет назад

5) + снова вернули вопрос про знак зодиака ... осталось тока спросить в какой день родился мой ангел-хранитель или святой а так же какой камень меня символизирует по поверьям друидов

про классчичекие вопросы - есть ди у меня депози, кредиты и т.п. я молчу

в общем в ж0пу без вазелинаа конкретно залезли ...
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Вів 08 лют, 2022 19:52, всього редагувалось 3 разів.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 19:46

  IMPRINTER написав:
  Фантом написав:
  IMPRINTER написав:
а вас алла не лочит за такое?
обычно после выхода/входа в разные акки алла раньше лочила намертво, особенно если сразу после входа делается какая то операция ... в сенсеже по сути новый вход это как новвая учетка - все по новой регистрация с номером карты и т.п.


Неа не лочит. Но я сильно за это и не переживаю. Жена рядом. По звонку, если не заикаться разлочат. Алла по сравнению с бобром, верх толерантности.
П.С. В три акка не рискнул бы зайти.


Гестапо уже вопросы освежило, кстати:

1) модель вашего телефон
2) с каких устройств заходили в учетку за посление 30 дней
3) на какое третье лицо выдана доп карта от вашего счета
4) как зовут вашего брата/коллегу по работе и т.д, кого вы указывали в качествве контактного лица при заявке на кредитку

5) + снова вернули вопрос про знак зодиака ... осталось тока спросить в какой день родился мой ангел-хранитель или святой а так же какой камень меня символизирует по поверьям друидов

про классчичекие вопросы - есть ди у меня депози, кредиты и т.п. я молчу

в общем в ж0пу без вазелинаа конкретно залезли ...

Ну надо хотя бы шобы они предлагали ТРИ вар-та ответа из которых один правильный :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 19:49

Amethyst

ага ... щас ... в качестве подсказки по контактному лицу могут тока сказать кем он вам приходится - ну как было в анкете ... вы указывали, что вашим контактным лицом является ваш брат - как его Ф.И.О.? ... а кредитка оформлялась 10 лет назад, к слову ...

на вопрос о знаке зодиака сказал, что я всякой антинаучной чушью не страдаю и не обязан это знать. но пришлось ответить т.к. пригрозили локом )
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Вів 08 лют, 2022 19:50, всього редагувалось 2 разів.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 19:50

пополнение депозита 200% это как?
нач 10т это можна на 10 или на 20?
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 20:01

  v57 написав:пополнение депозита 200% это как?
нач 10т это можна на 10 или на 20?

т.е. максимальная общая сумма депо в три раза больше первичного размещения
Amethyst
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