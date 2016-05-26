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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 лют, 2022 02:41
Zochan написав:
sir_vit написав:Кому-то уже приходили орехи за киевстар?
Тільки що прийшли.
Тест показал, что Киевстар на свинячьих вопросах собаку съел
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