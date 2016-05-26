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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4.1 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
3
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 02:41

  Zochan написав:
sir_vit написав:Кому-то уже приходили орехи за киевстар?
Тільки що прийшли.


Тест показал, что Киевстар на свинячьих вопросах собаку съел
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8990
З нами з: 16.11.11
Подякував: 664 раз.
Подякували: 1328 раз.
 
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