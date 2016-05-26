Тест показал, что Киевстар на свинячьих вопросах собаку съел
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 лют, 2022 02:41
Додано: Сер 09 лют, 2022 06:04
Re: Альфа-Банк
Можно было сменить тариф кредитной карты с "Maximum" или "Maximum 2.0" на "RED" не закрывая сам текущий счёт (заказывается новая карта и аннулируется старая) — РД не меняется.
Можно было оформить "RED", а карты из линейки "Maximum" закрыть (аннулировать карту и закрыть счёт).
В зависимости от выбранного сценария будет разный исход в ситуации с возвратом средств.
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