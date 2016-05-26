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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 лют, 2022 02:41
Zochan написав:
sir_vit написав:Кому-то уже приходили орехи за киевстар?
Тільки що прийшли.
Тест показал, что Киевстар на свинячьих вопросах собаку съел
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Додано: Сер 09 лют, 2022 06:04
mihasik написав:
...здесь писали как закрывать максимум правильно и переходить на ред. Я так им и говорил, но по факту,хз.
Можно было сменить тариф кредитной карты с "Maximum" или "Maximum 2.0" на "RED" не закрывая сам текущий счёт (заказывается новая карта и аннулируется старая) — РД не меняется.
Можно было оформить "RED", а карты из линейки "Maximum" закрыть (аннулировать карту и закрыть счёт).
В зависимости от выбранного сценария будет разный исход в ситуации с возвратом средств.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 08:18
vitaliy1111 написав:
Я так понимаю что сейчас пропала возможность смены финансового телефона в банкомате Альфабанка. Планируется ли возобновление данной функции?
Недоступно тільки тимчасово на даний момент
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Додано: Сер 09 лют, 2022 08:21
MASolomko написав: mihasik написав:
...здесь писали как закрывать максимум правильно и переходить на ред. Я так им и говорил, но по факту,хз.
Можно было сменить тариф кредитной карты с "Maximum" или "Maximum 2.0" на "RED" не закрывая сам текущий счёт (заказывается новая карта и аннулируется старая) — РД не меняется.
Можно было оформить "RED", а карты из линейки "Maximum" закрыть (аннулировать карту и закрыть счёт).
В зависимости от выбранного сценария будет разный исход в ситуации с возвратом средств.
В моем случае, скорее всего, первый вариант.
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mihasik
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Додано: Сер 09 лют, 2022 14:00
mihasik
, в этом случае, вроде как, средства сами поступят на счёт. Но теперь можно правильно уточнить у представителя
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Додано: Сер 09 лют, 2022 14:09
mihasik написав:
В моем случае, скорее всего, первый вариант.
Так, краще напишіть нам в особисті повідмолення ваші дані і ми все перевіримо)
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