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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 113114115116

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Альфа-Банк 4.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
54%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
4
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 02:41

  Zochan написав:
sir_vit написав:Кому-то уже приходили орехи за киевстар?
Тільки що прийшли.


Тест показал, что Киевстар на свинячьих вопросах собаку съел
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 06:04

Re: Альфа-Банк

  mihasik написав:...здесь писали как закрывать максимум правильно и переходить на ред. Я так им и говорил, но по факту,хз.
Можно было сменить тариф кредитной карты с "Maximum" или "Maximum 2.0" на "RED" не закрывая сам текущий счёт (заказывается новая карта и аннулируется старая) — РД не меняется.

Можно было оформить "RED", а карты из линейки "Maximum" закрыть (аннулировать карту и закрыть счёт).

В зависимости от выбранного сценария будет разный исход в ситуации с возвратом средств.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 08:18

  vitaliy1111 написав:Я так понимаю что сейчас пропала возможность смены финансового телефона в банкомате Альфабанка. Планируется ли возобновление данной функции?

Недоступно тільки тимчасово на даний момент
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 08:21

  MASolomko написав:
  mihasik написав:...здесь писали как закрывать максимум правильно и переходить на ред. Я так им и говорил, но по факту,хз.
Можно было сменить тариф кредитной карты с "Maximum" или "Maximum 2.0" на "RED" не закрывая сам текущий счёт (заказывается новая карта и аннулируется старая) — РД не меняется.

Можно было оформить "RED", а карты из линейки "Maximum" закрыть (аннулировать карту и закрыть счёт).

В зависимости от выбранного сценария будет разный исход в ситуации с возвратом средств.

В моем случае, скорее всего, первый вариант.
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 14:00

Re: Альфа-Банк

mihasik, в этом случае, вроде как, средства сами поступят на счёт. Но теперь можно правильно уточнить у представителя ;)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 14:09

  mihasik написав:В моем случае, скорее всего, первый вариант.

Так, краще напишіть нам в особисті повідмолення ваші дані і ми все перевіримо)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 15:21

Мдааа. На отделениях сущий ад. Пенсионеры екарты оформляют, или почему ими забиты напрочь отделения? Уже 20 минут сижу, электронная черга практически не двигается. :(
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 15:38

  Hotab написав:Мдааа. На отделениях сущий ад. Пенсионеры екарты оформляют, или почему ими забиты напрочь отделения? Уже 20 минут сижу, электронная черга практически не двигается. :(


В чаті так само...
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 16:10

  Hotab написав:Мдааа. На отделениях сущий ад. Пенсионеры екарты оформляют, или почему ими забиты напрочь отделения? Уже 20 минут сижу, электронная черга практически не двигается. :(

Персмен спасет отца русской демократии.
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