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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Альфа-Банк 4.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
54%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
4
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 18:11

  Water написав:
  Hotab написав:Мдааа. На отделениях сущий ад. Пенсионеры екарты оформляют, или почему ими забиты напрочь отделения? Уже 20 минут сижу, электронная черга практически не двигается. :(

Персмен спасет отца русской демократии.

О, а это типа Виза Платина для нищих и черная мастер для полунищих тоже может давать персмена?? Или там надо большее? Я когда заносил 30-40 куе в отделение напротив ЦУМа, так сразу к персмену усадили. Но я им (ею) ни разу не воспользовался потом. Хотя симпатичная была. :mrgreen:
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 18:19

  Hotab написав:
  Water написав:
  Hotab написав:Мдааа. На отделениях сущий ад. Пенсионеры екарты оформляют, или почему ими забиты напрочь отделения? Уже 20 минут сижу, электронная черга практически не двигается. :(

Персмен спасет отца русской демократии.

О, а это типа Виза Платина для нищих и черная мастер для полунищих тоже может давать персмена?? Или там надо большее? Я когда заносил 30-40 куе в отделение напротив ЦУМа, так сразу к персмену усадили. Но я им (ею) ни разу не воспользовался потом. Хотя симпатичная была. :mrgreen:

Там чуть сложнее условия получения персмена. Кроме карточки надо еще денюх на счетах держать сколько-то, когда-то было от 100кгрн, сейчас наверное от 250к
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 18:22

Re: Альфа-Банк

  Hotab написав:тоже может давать персмена

у меня Белая, Хамон дебет, куча кредиток и Персмен
Общаюсь по вайберу, захожу ток пластик или валюту забрать, подпись поставить, четко на назначенное время. Даже если есть другой мен, то делается пауза на 2..3 мин на мое обслуживание. Делоффто :roll:

Я думаю, шо у вас таки есть/сохранился персмен, уточните в Чате или здесь у ОфПреда :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 18:25

  Faceless написав:Там чуть сложнее условия получения персмена. Кроме карточки надо еще денюх на счетах держать сколько-то, когда-то было от 100кгрн, сейчас наверное от 250к

Скорее вместо карточки. Это у Привата VIP - имеющий платину+. А в Алле я полгода назад оформил простой White, закинул немного денег на депо (что-то около 50-60к. Точно меньше 100к) и через несколько дней дали персмена. Спрашивал за что. Ответили, что секрет :D
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 18:38

  moveton написав:
  Faceless написав:Там чуть сложнее условия получения персмена. Кроме карточки надо еще денюх на счетах держать сколько-то, когда-то было от 100кгрн, сейчас наверное от 250к

Скорее вместо карточки. Это у Привата VIP - имеющий платину+. А в Алле я полгода назад оформил простой White, закинул немного денег на депо (что-то около 50-60к. Точно меньше 100к) и через несколько дней дали персмена. Спрашивал за что. Ответили, что секрет :D

У меня, кстати, несколько другая ситуация была. Позвонили, мол, так и так, если хотите, дадим персмена. Согласился, договорились об отделении, сказали, что перезвонят, как назначат персмена. Не перезванивали. Пакет Black, денег достаточно для выполнения условия бесплатного обслуживания.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 18:44

  ingtrans написав:У меня, кстати, несколько другая ситуация была. Позвонили, мол, так и так, если хотите, дадим персмена. Согласился, договорились об отделении, сказали, что перезвонят, как назначат персмена. Не перезванивали. Пакет Black, денег достаточно для выполнения условия бесплатного обслуживания.

Меня и не спрашивали. Просто персмен сама позвонила и сказала, что она теперь у меня есть. Может и у тебя есть, только позвонить забыла или разик не дозвонилась (на мобильной связи сплошь и рядом бывает) и забила.
moveton
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