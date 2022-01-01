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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 лют, 2022 18:11
Water написав: Hotab написав:
Мдааа. На отделениях сущий ад. Пенсионеры екарты оформляют, или почему ими забиты напрочь отделения? Уже 20 минут сижу, электронная черга практически не двигается.
Персмен спасет отца русской
демократии.
О, а это типа Виза Платина для нищих и черная мастер для полунищих тоже может давать персмена?? Или там надо большее? Я когда заносил 30-40 куе в отделение напротив ЦУМа, так сразу к персмену усадили. Но я им (ею) ни разу не воспользовался потом. Хотя симпатичная была.
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Hotab
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Додано: Сер 09 лют, 2022 18:19
Hotab написав: Water написав: Hotab написав:
Мдааа. На отделениях сущий ад. Пенсионеры екарты оформляют, или почему ими забиты напрочь отделения? Уже 20 минут сижу, электронная черга практически не двигается.
Персмен спасет отца русской
демократии.
О, а это типа Виза Платина для нищих и черная мастер для полунищих тоже может давать персмена?? Или там надо большее? Я когда заносил 30-40 куе в отделение напротив ЦУМа, так сразу к персмену усадили. Но я им (ею) ни разу не воспользовался потом. Хотя симпатичная была.
Там чуть сложнее условия получения персмена. Кроме карточки надо еще денюх на счетах держать сколько-то, когда-то было от 100кгрн, сейчас наверное от 250к
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Faceless
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Додано: Сер 09 лют, 2022 18:22
Hotab написав:
тоже может давать персмена
у меня Белая, Хамон дебет, куча кредиток и Персмен
Общаюсь по вайберу, захожу ток пластик или валюту забрать, подпись поставить, четко на назначенное время. Даже если есть другой мен, то делается пауза на 2..3 мин на мое обслуживание. Делоффто
Я думаю, шо у вас таки есть/сохранился персмен, уточните в Чате или здесь у ОфПреда
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Додано: Сер 09 лют, 2022 18:38
moveton написав: Faceless написав:
Там чуть сложнее условия получения персмена. Кроме карточки надо еще денюх на счетах держать сколько-то, когда-то было от 100кгрн, сейчас наверное от 250к
Скорее вместо карточки. Это у Привата VIP - имеющий платину+. А в Алле я полгода назад оформил простой White, закинул немного денег на депо (что-то около 50-60к. Точно меньше 100к) и через несколько дней дали персмена. Спрашивал за что. Ответили, что секрет
У меня, кстати, несколько другая ситуация была. Позвонили, мол, так и так, если хотите, дадим персмена. Согласился, договорились об отделении, сказали, что перезвонят, как назначат персмена. Не перезванивали. Пакет Black, денег достаточно для выполнения условия бесплатного обслуживания.
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ingtrans
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Додано: Сер 09 лют, 2022 18:44
ingtrans написав:
У меня, кстати, несколько другая ситуация была. Позвонили, мол, так и так, если хотите, дадим персмена. Согласился, договорились об отделении, сказали, что перезвонят, как назначат персмена. Не перезванивали. Пакет Black, денег достаточно для выполнения условия бесплатного обслуживания.
Меня и не спрашивали. Просто персмен сама позвонила и сказала, что она теперь у меня есть. Может и у тебя есть, только позвонить забыла или разик не дозвонилась (на мобильной связи сплошь и рядом бывает) и забила.
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moveton
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Додано: Сер 09 лют, 2022 20:34
WallNutPen написав: Water написав:
Персмен спасет отца русской демократии.
Не спасет. Я в свое время персмена ждал больше 40 минут. Она занималась другим "мэном".
То вы их не умеете правильно готовить. Тоже было дело- звонил персменше по какому-то вопросу, но она не брала трубку. Подумал либо в отпуске, либо заболела, либо в декрете. Пошел в отделение банки без предупреждения, порешал вопросы, шо тут началось... Трезвонила мне персменша целый день- как же так? Договорились что в случае чего я пишу ей в Вайбер, она назначает время и готовится. С тех пор проблем нет.
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Water
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Додано: Сер 09 лют, 2022 20:38
Hotab написав:
О, а это типа Виза Платина для нищих и черная мастер для полунищих тоже может давать персмена?? Или там надо большее?
Точно не скажу, не заказывал, она сама как-то незаметно завелась. Смотрю, кто-то трезвонит несколько раз с одного и того-же номера. Взял трубку- здравствуйте клиент, я ваш персмен Альфы, в случае чего- запишите номер и обращайтесь.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 20:42
Amethyst написав:
у меня Белая, Хамон дебет, куча кредиток
У меня три дебетных пакета: Ультра, Вайт, Зеро. Хамон с лимитом и Максимка 2.0.
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