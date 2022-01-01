Додано: Сер 09 лют, 2022 20:34

WallNutPen написав: Water написав: Персмен спасет отца русской демократии. Персмен спасет отца русской демократии. Не спасет. Я в свое время персмена ждал больше 40 минут. Она занималась другим "мэном". Не спасет. Я в свое время персмена ждал больше 40 минут. Она занималась другим "мэном".

То вы их не умеете правильно готовить. Тоже было дело- звонил персменше по какому-то вопросу, но она не брала трубку. Подумал либо в отпуске, либо заболела, либо в декрете. Пошел в отделение банки без предупреждения, порешал вопросы, шо тут началось... Трезвонила мне персменша целый день- как же так? Договорились что в случае чего я пишу ей в Вайбер, она назначает время и готовится. С тех пор проблем нет.