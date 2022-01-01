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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 лют, 2022 09:12
Добрый день. Друзья, пришло смс с возможностью подключения рассрочки на 24 месяца с комиссией и на 3-6 месяцев без комиссии. Как это работает, стоит ли попробовать? Нет ли подводных камней? Спасибо за ответы.
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_PORT_UA
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Додано: Чет 10 лют, 2022 09:21
_PORT_UA написав:
Добрый день. Друзья, пришло смс с возможностью подключения рассрочки на 24 месяца с комиссией и на 3-6 месяцев без комиссии. Как это работает, стоит ли попробовать? Нет ли подводных камней? Спасибо за ответы.
Перейдите по ссылке, поклацайте по месяцам, там будет написана сумма платежа, плюс комиссия. Проверено- мин_нет.
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Додано: Чет 10 лют, 2022 09:55
_PORT_UA написав:
Добрый день. Друзья, пришло смс с возможностью подключения рассрочки на 24 месяца с комиссией и на 3-6 месяцев без комиссии. Как это работает, стоит ли попробовать? Нет ли подводных камней? Спасибо за ответы.
Обирайте на 6 місяців, поки це без комісій.
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Додано: Чет 10 лют, 2022 10:05
С ХАМЕЛЕОНА возможно перенести кредитный лимит на другую кредитную карту или возникнет ошибка при попытке перераспределить кредитный лимит?
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Kevin
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Додано: Чет 10 лют, 2022 10:06
Kevin написав:
С ХАМЕЛЕОНА возможно перенести кредитный лимит на другую кредитную карту или возникнет ошибка при попытке перераспределить кредитный лимит?
Можливо.
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Додано: Чет 10 лют, 2022 10:32
Kevin написав:
С ХАМЕЛЕОНА возможно перенести кредитный лимит на другую кредитную карту или возникнет ошибка при попытке перераспределить кредитный лимит?
Интересно зачем? Тут наоборот всем на Хамелеон лимит побольше хочется.
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