RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 115116117118

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
54%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
4
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 09:12

Re: Альфа-Банк

Добрый день. Друзья, пришло смс с возможностью подключения рассрочки на 24 месяца с комиссией и на 3-6 месяцев без комиссии. Как это работает, стоит ли попробовать? Нет ли подводных камней? Спасибо за ответы.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 891
З нами з: 09.02.14
Подякував: 167 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 09:21

  _PORT_UA написав:Добрый день. Друзья, пришло смс с возможностью подключения рассрочки на 24 месяца с комиссией и на 3-6 месяцев без комиссии. Как это работает, стоит ли попробовать? Нет ли подводных камней? Спасибо за ответы.

Перейдите по ссылке, поклацайте по месяцам, там будет написана сумма платежа, плюс комиссия. Проверено- мин_нет.
Water
 
Повідомлень: 1732
З нами з: 06.03.12
Подякував: 57 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 09:55

  _PORT_UA написав:Добрый день. Друзья, пришло смс с возможностью подключения рассрочки на 24 месяца с комиссией и на 3-6 месяцев без комиссии. Как это работает, стоит ли попробовать? Нет ли подводных камней? Спасибо за ответы.

Обирайте на 6 місяців, поки це без комісій.
kreuz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3349
З нами з: 10.12.07
Подякував: 176 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 10:05

Re: Альфа-Банк

С ХАМЕЛЕОНА возможно перенести кредитный лимит на другую кредитную карту или возникнет ошибка при попытке перераспределить кредитный лимит?
Kevin
 
Повідомлень: 548
З нами з: 24.09.16
Подякував: 30 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 10:06

  Kevin написав:С ХАМЕЛЕОНА возможно перенести кредитный лимит на другую кредитную карту или возникнет ошибка при попытке перераспределить кредитный лимит?

Можливо.
Кочевник
 
Повідомлень: 2151
З нами з: 16.02.17
Подякував: 357 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 10:32

  Kevin написав:С ХАМЕЛЕОНА возможно перенести кредитный лимит на другую кредитную карту или возникнет ошибка при попытке перераспределить кредитный лимит?

Интересно зачем? Тут наоборот всем на Хамелеон лимит побольше хочется.
velvet
 
Повідомлень: 4181
З нами з: 06.03.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 651 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 115116117118
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Aps, ingtrans, novichok, Oktawa, patrikk, Vorlon, wolt450 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 39, 40, 41
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
401 57200
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лют, 2022 09:46
ВIВ
ОТП БАНК 1 ... 707, 708, 709
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
7084 1779170
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лют, 2022 22:59
root
Банк Альянс 1 ... 144, 145, 146
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
1453 356805
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лют, 2022 19:35
wolt450

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1176)
10.02.2022 10:32
Рынок ОВГЗ (2746)
10.02.2022 09:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.