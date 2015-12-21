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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 116117118119>

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Альфа-Банк 4.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
54%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
4
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 09:12

Re: Альфа-Банк

Добрый день. Друзья, пришло смс с возможностью подключения рассрочки на 24 месяца с комиссией и на 3-6 месяцев без комиссии. Как это работает, стоит ли попробовать? Нет ли подводных камней? Спасибо за ответы.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 09:21

  _PORT_UA написав:Добрый день. Друзья, пришло смс с возможностью подключения рассрочки на 24 месяца с комиссией и на 3-6 месяцев без комиссии. Как это работает, стоит ли попробовать? Нет ли подводных камней? Спасибо за ответы.

Перейдите по ссылке, поклацайте по месяцам, там будет написана сумма платежа, плюс комиссия. Проверено- мин_нет.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 09:55

  _PORT_UA написав:Добрый день. Друзья, пришло смс с возможностью подключения рассрочки на 24 месяца с комиссией и на 3-6 месяцев без комиссии. Как это работает, стоит ли попробовать? Нет ли подводных камней? Спасибо за ответы.

Обирайте на 6 місяців, поки це без комісій.
kreuz
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 10:05

Re: Альфа-Банк

С ХАМЕЛЕОНА возможно перенести кредитный лимит на другую кредитную карту или возникнет ошибка при попытке перераспределить кредитный лимит?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 10:06

  Kevin написав:С ХАМЕЛЕОНА возможно перенести кредитный лимит на другую кредитную карту или возникнет ошибка при попытке перераспределить кредитный лимит?

Можливо.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 10:32

  Kevin написав:С ХАМЕЛЕОНА возможно перенести кредитный лимит на другую кредитную карту или возникнет ошибка при попытке перераспределить кредитный лимит?

Интересно зачем? Тут наоборот всем на Хамелеон лимит побольше хочется.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 11:28

Re: Альфа-Банк

По Хамелеону нет рассрочек, только по картам Ред?
Также вопрос, как так получается, что операции в супермаркете и по карте Ред, и по карте Хамелеон сделаны в один день, но по Хамелеону уже есть возможность комментировать оплату орехами, а по Реду, нет. Хотя обе операции проведены в выписке.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 11:53

Alfa_Bank

Проясните, что будет с Альфа-коннектом с 1 марта, который решили убить. ...

если к примеру к нему есть карты с разными сроками годности ... написано, что перевыпуск будет в РЕД ... а если несколько карт с счетиу с разными сроками как будет перевыпуск? Тариф же идет по счету/договору а не по карте ... вот карта до 03/22 одна и до 03/25 вторая ...

и почему перевыпуск в РЕД, а не ву РЕД-готивка? Это было бы логично ...
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 11:57

Re: Альфа-Банк

Друзі, привіт. Хтось має ФОП рахунок відкритий у Альфі: Head чи Lead? Які підводні камені? Читав на сайті що обслуговування безкоштовне якщо "середньоденні залишки ― 50 000 грн". Чи враховуються депозити, як з пакетними картками?
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 11:59

Re: Альфа-Банк

  _PORT_UA написав:По Хамелеону нет рассрочек

Уже много раз обсуждали что хамелеон по сути и есть рассрочка растянутая условно на год (по версии Альфа в бесконечность :))
antey718
 
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