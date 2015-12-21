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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 лют, 2022 09:12
Добрый день. Друзья, пришло смс с возможностью подключения рассрочки на 24 месяца с комиссией и на 3-6 месяцев без комиссии. Как это работает, стоит ли попробовать? Нет ли подводных камней? Спасибо за ответы.
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_PORT_UA
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Додано: Чет 10 лют, 2022 09:21
_PORT_UA написав:
Добрый день. Друзья, пришло смс с возможностью подключения рассрочки на 24 месяца с комиссией и на 3-6 месяцев без комиссии. Как это работает, стоит ли попробовать? Нет ли подводных камней? Спасибо за ответы.
Перейдите по ссылке, поклацайте по месяцам, там будет написана сумма платежа, плюс комиссия. Проверено- мин_нет.
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Water
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Додано: Чет 10 лют, 2022 09:55
_PORT_UA написав:
Добрый день. Друзья, пришло смс с возможностью подключения рассрочки на 24 месяца с комиссией и на 3-6 месяцев без комиссии. Как это работает, стоит ли попробовать? Нет ли подводных камней? Спасибо за ответы.
Обирайте на 6 місяців, поки це без комісій.
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Додано: Чет 10 лют, 2022 10:05
С ХАМЕЛЕОНА возможно перенести кредитный лимит на другую кредитную карту или возникнет ошибка при попытке перераспределить кредитный лимит?
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Kevin
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Додано: Чет 10 лют, 2022 10:06
Kevin написав:
С ХАМЕЛЕОНА возможно перенести кредитный лимит на другую кредитную карту или возникнет ошибка при попытке перераспределить кредитный лимит?
Можливо.
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Кочевник
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Додано: Чет 10 лют, 2022 10:32
Kevin написав:
С ХАМЕЛЕОНА возможно перенести кредитный лимит на другую кредитную карту или возникнет ошибка при попытке перераспределить кредитный лимит?
Интересно зачем? Тут наоборот всем на Хамелеон лимит побольше хочется.
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velvet
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Додано: Чет 10 лют, 2022 11:28
По Хамелеону нет рассрочек, только по картам Ред?
Также вопрос, как так получается, что операции в супермаркете и по карте Ред, и по карте Хамелеон сделаны в один день, но по Хамелеону уже есть возможность комментировать оплату орехами, а по Реду, нет. Хотя обе операции проведены в выписке.
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_PORT_UA
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Додано: Чет 10 лют, 2022 11:53
Alfa_Bank
Проясните, что будет с Альфа-коннектом с 1 марта, который решили убить. ...
если к примеру к нему есть карты с разными сроками годности ... написано, что перевыпуск будет в РЕД ... а если несколько карт с счетиу с разными сроками как будет перевыпуск? Тариф же идет по счету/договору а не по карте ... вот карта до 03/22 одна и до 03/25 вторая ...
и почему перевыпуск в РЕД, а не ву РЕД-готивка? Это было бы логично ...
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Додано: Чет 10 лют, 2022 11:57
Друзі, привіт. Хтось має ФОП рахунок відкритий у Альфі: Head чи Lead? Які підводні камені? Читав на сайті що обслуговування безкоштовне якщо "середньоденні залишки ― 50 000 грн". Чи враховуються депозити, як з пакетними картками?
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Sain_повернувся
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Додано: Чет 10 лют, 2022 11:59
_PORT_UA написав:
По Хамелеону нет рассрочек
Уже много раз обсуждали что хамелеон по сути и есть рассрочка растянутая условно на год (по версии Альфа в бесконечность
)
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antey718
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