Додано: Чет 10 лют, 2022 12:26

Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав: Alfa_Bank



Проясните, что будет с Альфа-коннектом с 1 марта, который решили убить. ...



если к примеру к нему есть карты с разными сроками годности ... написано, что перевыпуск будет в РЕД ... а если несколько карт с счетиу с разными сроками как будет перевыпуск? Тариф же идет по счету/договору а не по карте ... вот карта до 03/22 одна и до 03/25 вторая ...



и почему перевыпуск в РЕД, а не ву РЕД-готивка? Это было бы логично ... Проясните, что будет с Альфа-коннектом с 1 марта, который решили убить. ...если к примеру к нему есть карты с разными сроками годности ... написано, что перевыпуск будет в РЕД ... а если несколько карт с счетиу с разными сроками как будет перевыпуск? Тариф же идет по счету/договору а не по карте ... вот карта до 03/22 одна и до 03/25 вторая ...и почему перевыпуск в РЕД, а не ву РЕД-готивка? Это было бы логично ...



Це при автоматичному перевипуску за терміном дії, або в Sense (як зараз з неактуальний тарифів по ДТ карткам автоматично перевипуск йде на найбільш схожий тариф). Швидше за все співробітник зможе вам перевипустити картку на обраний вами тариф (на хамелеон/вигоду/все просто не можна стандартно), але зараз цей момент додатково уточню і повернусь Це при автоматичному перевипуску за терміном дії, або в Sense (як зараз з неактуальний тарифів по ДТ карткам автоматично перевипуск йде на найбільш схожий тариф). Швидше за все співробітник зможе вам перевипустити картку на обраний вами тариф (на хамелеон/вигоду/все просто не можна стандартно), але зараз цей момент додатково уточню і повернусь

еще раз ... у меня карта одна до 03/22 вторая к этому же счету до 03/25... чтоб тариф не изменился нужно закрыть карту которая до 03/22 уже щас в феврале чтоб она не пошла на перевыпуск в марте т.к. ее перевыпуск потянет изменение тарифа по счету? или при наличии карты с бОльшим сроком действия к этому же счету перевыпуск карты с меньбшим сроком джействия не потянет изменения тарифа счета ... ответьте на этот принципиальный вопрос, плиз, как будет меняться тариф при наличии карт с разными сроками действия к одному счету - по перевыпуску карты с меньшим сроком или тариф будет жить пока будет жива карта с бОльшим сроком ...