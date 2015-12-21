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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 116117118119

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
54%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
4
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 12:21

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

Проясните, что будет с Альфа-коннектом с 1 марта, который решили убить. ...

если к примеру к нему есть карты с разными сроками годности ... написано, что перевыпуск будет в РЕД ... а если несколько карт с счетиу с разными сроками как будет перевыпуск? Тариф же идет по счету/договору а не по карте ... вот карта до 03/22 одна и до 03/25 вторая ...

и почему перевыпуск в РЕД, а не ву РЕД-готивка? Это было бы логично ...


Це при автоматичному перевипуску за терміном дії, або в Sense (як зараз з неактуальний тарифів по ДТ карткам автоматично перевипуск йде на найбільш схожий тариф). Можна буде змінити тариф через чат/КЦ на той, який забажаєте (але не можна на хамелеон, вигоду і все просто)
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Чет 10 лют, 2022 12:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 12:22

  _PORT_UA написав:По Хамелеону нет рассрочек, только по картам Ред?
Также вопрос, как так получается, что операции в супермаркете и по карте Ред, и по карте Хамелеон сделаны в один день, но по Хамелеону уже есть возможность комментировать оплату орехами, а по Реду, нет. Хотя обе операции проведены в выписке.

Після того як покупка списується з рахунку вони стане доступною для компенсації за рахунок CashU протягом 1-3 робочих днів
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 12:26

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

Проясните, что будет с Альфа-коннектом с 1 марта, который решили убить. ...

если к примеру к нему есть карты с разными сроками годности ... написано, что перевыпуск будет в РЕД ... а если несколько карт с счетиу с разными сроками как будет перевыпуск? Тариф же идет по счету/договору а не по карте ... вот карта до 03/22 одна и до 03/25 вторая ...

и почему перевыпуск в РЕД, а не ву РЕД-готивка? Это было бы логично ...


Це при автоматичному перевипуску за терміном дії, або в Sense (як зараз з неактуальний тарифів по ДТ карткам автоматично перевипуск йде на найбільш схожий тариф). Швидше за все співробітник зможе вам перевипустити картку на обраний вами тариф (на хамелеон/вигоду/все просто не можна стандартно), але зараз цей момент додатково уточню і повернусь


еще раз ... у меня карта одна до 03/22 вторая к этому же счету до 03/25
... чтоб тариф не изменился нужно закрыть карту которая до 03/22 уже щас в феврале чтоб она не пошла на перевыпуск в марте т.к. ее перевыпуск потянет изменение тарифа по счету? или при наличии карты с бОльшим сроком действия к этому же счету перевыпуск карты с меньбшим сроком джействия не потянет изменения тарифа счета ... ответьте на этот принципиальный вопрос, плиз, как будет меняться тариф при наличии карт с разными сроками действия к одному счету - по перевыпуску карты с меньшим сроком или тариф будет жить пока будет жива карта с бОльшим сроком ...
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Чет 10 лют, 2022 12:29, всього редагувалось 2 разів.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 12:28

  Sain_повернувся написав:Друзі, привіт. Хтось має ФОП рахунок відкритий у Альфі: Head чи Lead? Які підводні камені? Читав на сайті що обслуговування безкоштовне якщо "середньоденні залишки ― 50 000 грн". Чи враховуються депозити, як з пакетними картками?

Депозити не враховуються, оскільки вони на фіз. особу, враховуються лише рахунки ФОП. Так само, як для дебетових пакетів для фіз. осіб враховуються тільки рахунки фіз. особи. За Lead взагалі немає щомісячної комісії і не потрібно жодних умов виконувати. З "підводного каміння" це перекази на особисту карту (оформлену на власники рахунку фоп) до іншого банку з комісією 3%. Інші перекази без комісії :)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 12:45

  Alfa_Bank написав:Депозити не враховуються, оскільки вони на фіз. особу, враховуються лише рахунки ФОП.

А зачем тогда отдельные депозиты юриков, если они тоже на фіз. особу и не считаются?

  Alfa_Bank написав:З "підводного каміння" це перекази на особисту карту (оформлену на власники рахунку фоп) до іншого банку з комісією 3%.

Какое низкое коварство... "оформлену" - это, в смысле на ОКПО/ИНН получателя в платеже смотрит?
И зачем такое подложили? Чтобы человек переводил в начале на физика в Альфе, бесплатно СЭПил уже с него и наслаждался Сенсом вдвойне?
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 12:50

  moveton написав:
  Alfa_Bank написав:Депозити не враховуються, оскільки вони на фіз. особу, враховуються лише рахунки ФОП.

А зачем тогда отдельные депозиты юриков, если они тоже на фіз. особу и не считаются?

  Alfa_Bank написав:З "підводного каміння" це перекази на особисту карту (оформлену на власники рахунку фоп) до іншого банку з комісією 3%.

Какое низкое коварство... "оформлену" - это, в смысле на ОКПО/ИНН получателя в платеже смотрит?
И зачем такое подложили? Чтобы человек переводил в начале на физика в Альфе, бесплатно СЭПил уже с него и наслаждался Сенсом вдвойне?

А вы как думали? Не хотите получать удовольствие от сенса - платите. :)
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 13:16

  antey718 написав:А вы как думали? Не хотите получать удовольствие от сенса - платите. :)

Или просто пойти к Моне, где точно так же тыкаться в смартфон, но такой мины не подложено (проверено. Переводил с мониного счёта ФЛП на карту Аллы). Там нет приёма налички, но Lead - это для ИТ, которым обычно не наличкой платят.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 13:18

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:ответьте на этот принципиальный вопрос, плиз, как будет меняться тариф при наличии карт с разными сроками действия к одному счету - по перевыпуску карты с меньшим сроком или тариф будет жить пока будет жива карта с бОльшим сроком ...

тариф будет жить пока будет жива карта с бОльшим сроком.
Уже проходили это. Причем Алка не всегда правильно определяет принадлежность допок на чужое имя. Их нуна тоже пристрелить руцями (

Все карты старого тарифа нуна аннулировать и тогда он в очередную РД перейдет на новый тариф.
Amethyst
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